Крым оказался в зоне поражения дальнобойных ракет. Чем ответит Россия?

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Великобритания поставила Украине дальнобойные ракеты, способные бить на 250 километров.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает CNN.

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Речь идет о ракетах Storm Shadow.

«Критически важно, что у Storm Shadow достаточно дальности, чтобы нанести удар вглубь удерживаемой Россией территории на востоке Украины», – отмечается в статье.

При этом источник CNN заявил, «Великобритания получила от правительства Украины заверения в том, что эти ракеты будут использоваться только на суверенной территории Украины, а не на территории России».

Ожидается, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявит в Палате общин, что Великобритания направляет ракеты Storm Shadow на Украину.

Как сказал высокопоставленный военный представитель США, эта ракета «реально меняет правила игры с точки зрения дальности» и дает Киеву возможности, о которых он просил с самого начала войны.

«Storm Shadow – это крылатая ракета, которая запускается с самолета, ориентируясь по картографии местности или с помощью GPS. Также существуют модификации ракеты с дальностью свыше 560 км на малой высоте», – пишет военкор Юрий Котенок.

Еще один российский военкор Александр Симонов обращает внимание, что поставки очередного принципиально нового наступательного типа вооружения инициируются не США, а европейскими странами.

«Вспомните с кого начались танки и БМП. Это уже превращается в тенденцию и обращает на себя внимание. Скорее всего, происходит так из-за того, что ввиду внутриполитических разладов в США, утверждать там подобные поставки затруднительно, поэтому ястребиное крыло тамошних политиков лоббирует эти решения через лояльные силы в Европе. А потом использует поставки союзников как аргумент для утверждения собственных предложений. Поэтому сейчас будет интересно посмотреть на реакцию Вашингтона, который перманентно выступал против поставок Украине ракет большой дальности. Поступит ли он как с танками и последует примеру союзников, передав ВСУ ракеты ATACMS или же сохранит свою линию. Если передаст, то все понятно из вышесказанного, а если сохранит свою позицию, то у союзников отметится некий разлад во взглядах на поддержку Украины. И в этом контексте возникает еще мысль, что самолеты для Украины также нужно ждать отнюдь не от американцев», – считает Симонов.

В свою очередь экс-депутат горсовета Одессы Игорь Димитриев пишет в своем паблике, что ранее у России было единственное значимое военное преимущество – возможность нанесения ракетных ударов вглубь территории Украины.

«Но тут же выяснилось, что Великобритания предоставила Украине крылатые ракеты Storm Shadow дальностью 250 км. Теперь соотношение сил в этом плане зависит от эффективности и насыщенности системы ПРО. Это опять же зависит от западной помощи Украине. И по информации Андрея Пинчука туда прибыли специалисты для размещения новых комплексов противоракетной обороны», – указывает Димитриев.

Медиатехнолог Ярослав Федосеев опасается за Крым.

«Киев получил ракеты Storm Shadow Scalp, от которых может пострадать Крымский мост и аэродромы на большом удалении от линии фронта. Чтобы вы понимали, эта ракета летает полуавтономно, на низкой траектории до 150 метров, руководствуется данными GPS и картографией местности. Вблизи цели ракета набирает высоту, а затем переходит в пикирование. Если наши РЭБ способны сбивать траекторию полета ракет Himars, то вероятно и эти твари могут быть дезориентированы. Военные источники сообщают, что сирийское ПВО щелкало Shadow Storm в Дамаске как орешки. Но, если честно, меня беспокоят не британские ракеты, а наш ответ на них», – подчеркивает Федосеев.