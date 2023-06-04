Крым опять атакован роем украинских беспилотников

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке украинских беспилотников в ночь с субботы на воскресенье, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«За прошедшую ночь силами ПВО было сбито 5 вражеских БПЛА, еще 4 – заглушены и посажены средствами РЭБ. В результате падения одного из БПЛА выбиты стекла в трех домах частного сектора и двух автомобилях в городе Джанкое.

На территории частного домовладения был обнаружен один не взорвавшийся БПЛА. Перед его разминированием 50 человек были эвакуированы в пункт временного размещения.

В результате ночной атаки жертв и пострадавших нет», – сообщил Аксенов.