Крым опять атакован роем украинских беспилотников

Виктор Орлов.  
04.06.2023 15:44
  (Мск) , Симферополь
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ВСУ-убийцы, Дзен, Крым, Россия


Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке украинских беспилотников в ночь с субботы на воскресенье, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«За прошедшую ночь силами ПВО было сбито 5 вражеских БПЛА, еще 4 – заглушены и посажены средствами РЭБ. В результате падения одного из БПЛА выбиты стекла в трех домах частного сектора и двух автомобилях в городе Джанкое.

На территории частного домовладения был обнаружен один не взорвавшийся БПЛА. Перед его разминированием 50 человек были эвакуированы в пункт временного размещения.

В результате ночной атаки жертв и пострадавших нет», – сообщил Аксенов.

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Глава Джанкоя Игорь Ивин уточнил, что после обезвреживания дрона эвакуированные граждане вернулись в свои дома.


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