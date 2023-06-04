Крым опять атакован роем украинских беспилотников
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке украинских беспилотников в ночь с субботы на воскресенье, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«За прошедшую ночь силами ПВО было сбито 5 вражеских БПЛА, еще 4 – заглушены и посажены средствами РЭБ. В результате падения одного из БПЛА выбиты стекла в трех домах частного сектора и двух автомобилях в городе Джанкое.
На территории частного домовладения был обнаружен один не взорвавшийся БПЛА. Перед его разминированием 50 человек были эвакуированы в пункт временного размещения.
В результате ночной атаки жертв и пострадавших нет», – сообщил Аксенов.
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Глава Джанкоя Игорь Ивин уточнил, что после обезвреживания дрона эвакуированные граждане вернулись в свои дома.
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