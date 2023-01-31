Крым остаётся логистически почти отрезанным от остальной России

Торговые сети не торопятся в Крым, несмотря на анонсированный экспертами заход крупного ритейла после «признания» Крыма Сбербанком.

Причина – сложная логистика и нестабильный рынок потребления, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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После того, как 18 января было заявлено об открытии филиала «Сбербанка» в Крыму, эксперты наперебой стали пророчить приход в регион крупных торговых сетей и компаний. Основой для этого якобы станет сигнал от флагмана банковской сферы страны – Крым открыт и перспективен для развития бизнеса.

Глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков даже заявил, что летом в Крыму одномоментно отдыхают по 10 миллионов человек, что очень благоприятно для ведения бизнеса. Хотя за весь период высокого сезона с мая по октябрь курорты полуострова могут максимально пропустить 6-миллионный турпоток.

«Крым – это благоприятное место для ведения бизнеса. Здесь летом во время пика почти 10 млн человек отдыхают, проводят время, тратят и используют деньги – грех не воспользоваться этой благоприятной возможностью для развития бизнеса», – заявил Аксаков в комментарии «Крым24».

Но спустя две недели приходится признавать – никаких прорывов в экономике Крыма нет, и крупный ритейл, ровно как и госкорпорации – не торопятся в регион. Глава Крыма Сергей Аксенов во всем винит логистику – самолеты в Крым не летают, железная дорога перегружена, а сухопутный маршрут для грузоперевозок накладывает дополнительные издержки.

«По сути, решения все приняты: Сбербанк – самая крупная банковская сеть сегодня на территории Российской Федерации, и раз уже непосредственно такие монстры, ведущие организации в стране заходят, наверное, все остальные последуют примеру. Не думаю, что сейчас будут какие-то барьеры перед другими банковскими структурами и предпринимателями. Санкции в отношении тех, кто «за», уже введены, и никаких других ситуаций быть не может. Все уже открыто, водораздел есть, и на мой взгляд надо работать в Крыму. Я никого не затягиваю персонально. С точки зрения проблем с логистикой, с доставкой грузов, у Крыма проблемы. Поэтому аккуратно смотрят на логистические моменты. Отдельно переговоров сейчас с какими-то сетями не веду, рынок открыт, все, кто обращается, всем помогаем преодолеть наши бюрократические барьеры. Уверен, что это динамика будет носить положительный характер».

Помимо бюрократических барьеров властям Крыма нужно решить две проблемы – автомобильные очереди от Мелитополя и Ростовской области с попытками властей Запорожской области отдельно контролировать грузоперевозки с помощью пропусков, и неудовлетворительное состояние автодороги от Джанкоя в сторону Мелитополя.

Экс-министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин, который с первых дней занимается организацией грузоперевозок в новых регионах РФ, накануне опубликовал в своем телеграм-канале видео очереди из грузовиков на проезд в сторону Крыма – она растянулась на 20 км. Из Крыма до Ростовской области путь занимает несколько суток – машины останавливают на блок-постах, а самая большая очередь на пограничном пункте в Новооазовске, где несмотря на кратный рост трафика, количество досмотровых групп не увеличилось.

«Огромное количество грузовиков, ожидающих в очереди на административной границе ДНР на въезде в Ростовскую область скопилось из-за низкой пропускной способности пункта пропуска, – сообщил Цуркин. – Очередь по факту начинается за Новоазовском (ДНР) и составляет около 20 км. На всем протяжении отсутствуют места отстоя, нет туалетов и мест для сбора бытовых отходов. Обочины сегодня превращаются в свалку, накопление мусора растет».

Дорогу от Джанкоя до Мелитополя отремонтировали частично. Участки на подъезде и въезде в Крым не в лучшем состоянии. На их ремонт деньги выделены, но мешает военная техника – если удастся договориться с военными объезжать асфальтированные дороги, то работы начнут весной. Если нет, то отложат до конца года. Видимо, тогда надобность в проезде колонн военной техники отпадет.