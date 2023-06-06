Крым останется без воды? Разрушена Каховская ГЭС

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Минувшей ночью Украина ударила по плотине Каховской ГЭС. Разрушены все сооружения, которые находились над водой.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.

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«Около 2 часов ночи был осуществлен ряд многочисленных ударов по Каховской ГЭС, которые разрушили шоноры, это так называются в простонародье задвижки. В результате вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению. Какая сейчас ситуация? Вода поднялась до уровня – не доходя до Днепровского проспекта, что свидетельствует о том, что пока нет необходимости в эвакуации. Но мы все находимся на рабочих местах и готовимся к самым плохим последствиям, но надеемся, что их не будет», – сказал Леонтьев.

А председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко утверждает, что ситуация под контролем.

«Угрозы жизни людей нет. Сотрудники МЧС и власти контролируют уровень воды в реке. Если это потребуется, мы готовы эвакуировать жителей прибрежных сел, подготовлены автобусы. Выехал на место для оперативного контроля ситуации. Прошу граждан доверять только официальной информации», – заявил Алексеенко.

Телеграм-канал проекта «Рыбарь», которым руководит военный аналитик Михаил Звинчук описывает текущую ситуацию.

«Ночью Каховская ГЭС была частично разрушена. Официальные лица путаются в показаниях: то говорят о взрыве, то разрушении в результате взрыва, то накопительном эффекте от предыдущих огневых воздействий. Разрушено 11 из 28 пролетов. Восстановление потребует серьезных усилий и чуть ли не капитального строительства. Но при этом, основной «хребет» дамбы цел, а сейчас мы наблюдаем «перелив» воды через разрушенный участок. Вода убивает из водохранилища со скоростью 15 см в час. В зоне подтопления оказались острова и серая зона в бассейне Днепра. Украинские формирования пытаются эвакуироваться с островов, по ним ведут огонь российские подразделения. Кроме того, могут быть затоплены до 300 домов в Днепрянах и Корсунке. В Новой Каховке вода дошла до прибрежной улицы. Массовой эвакуации нет. Угроза для Запорожской ЗАЭС на данный момент отсутствует: на объекты предусмотрены резервные меры по водоснабжению на случай таких катастроф. Украинская пропаганда возлагает вину на Россию, обвиняя РФ в желании создать катастрофу в Запорожье и Днепропетровской области», – пишет «Рыбарь».

Карта потенциального затопления.

При этом, член главвоенсовета Запорожской области Владимир Рогов в своем блоге написал, что плотина разрушилась не из-за сегодняшних ударов, а не выдержала разрушений, нанесенных ранее.

«По моим данным никто ее не подрывал (взрывов не было, говорят люди, артиллерия ВСУ накинула немного снарядов уже потом). Это все следствие именно предыдущих повреждений! Дамба их (повреждений) и напора воды просто не выдержала. Уже начинает затапливать острова, производится эвакуация населения», – отмечает Рогов.

По мнению военного обозревателя Юрия Подоляки, в регионе по итогу сложится «новая военно-географическая ситуация».

«Для начала, с учетом того, что наш левый берег пологий, то именно перед нами будет огромная серая зона, на которую после просыхания дна водохранилища может высадиться противник. Да, это сопряжено с кучей проблем, но гораздо меньших чем если бы перед ними была гладь водохранилища. Особенно это важно в районе примыкания фронта к водохранилищу на левом берегу (теперь уже Днепра). Также остро стоит вопрос дальнейшей судьбы ЗАЭС. Ее реакторы охлаждаются из специального водоема. Но насколько мне известно, этот самый водоем будет полным и без воды Каховского водохранилища (такой вариант был советскими строителями предусмотрен). Но тут нужен комментарий именно специалистов. Ну и самое очевидное, пожалуй. Северо-Крымский канал теперь высохнет и надолго», – считает Подоляка.

Впрочем, власти Новой Каховки опровергли сообщения об угрозе водоснабжения полуострова:

«Угрозы обезвоживания Северо-Крымского канала нет, головная станция СКК находится выше плотины».

Советник главы офиса президента Украины Дарья Заливна утверждает, что русские таким образом пытаются сорвать наступление ВСУ.

По словам чиновницы, Крым останется без воды и будут созданы проблемы для водного охлаждения реакторов на ЗАЭС.

Позже появилось заявление от президента Украины Владимира Зеленского.

«Российские террористы разрушением дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждают всему миру, что их нужно выгнать из каждого уголка украинской земли. Ни одного метра нельзя им оставлять, потому что каждый метр они используют для террора. Только победа Украины вернет безопасность. И эта победа будет. Ни водой, ни ракетами, ни чем угодно террористам не удастся остановить Украину. Все службы работают. Созвал СНБО. Пожалуйста, распространяйте только официальную и проверенную информацию», – говорится в официальных пабликах Зеленского.

При этом представитель киевского режима, глава уже не существующего Херсонсокго «облосвета» Александра Самойленко, пик подтопления после разрушения дамбы Каховской ГЭС ожидается к 11 часам по Киеву. По его словам, вода прошла через дамбу уже «половину пути».