Крым останется без воды – заместитель Зеленского

27.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина не может допустить, чтобы питьевая вода с материка оказалась в Крыму в распоряжении российских военных

Об этом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Радио НВ» заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, отвечая на вопрос о возможности подачи воды в Крым.

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«Я считаю, что это невозможная вещь. Мы понимаем, что вопрос крайне сложный – с одной стороны там, как вы говорите, есть граждане, но с другой стороны, там есть очень милитаризированная зона, и мы тогда будем обеспечивать российские войска питьевой водой. Моё личное мнение как гражданина, что мы не имеем права это делать…

Мы можем делать то, что мы можем делать. Если бы у нас сегодня была возможность военным путём забрать эту территорию, мы бы, возможно, это сделали. Но мы понимаем, что могут быть огромные жертвы, прежде всего, среди гражданского населения. Мы на это пойти не можем, остаётся дипломатический путь, который мы сейчас отрабатываем», – заявил Данилов.

Напомним, что СНБО Украины возглавляется президентом Владимиром Зеленским.