Крым отбирает у Сочи бедных туристов

26.07.2019, Москва, Михаил Рябов

Крыму удалось увеличить долю на внутрироссийском туристическом рынке, потеснив Краснодарский край. Однако это произошло за счет отдыхающих с невысоким уровнем доходов, пишет сегодня газета «Коммерсант».

«Доля Крыма в структуре бронирования туров внутри России на это лето выросла с 39% до 45%, а Краснодарского края сократилась с 60% до 54%. Но привлекает полуостров все еще в основном туристов с низким бюджетом, а Краснодарский край выбирают путешественники, ориентированные на более комфортный отдых», – говорится в публикации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крым — это low cost туристического рынка, люди стремятся экономить»,— говорит гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

50% организованных путешественников в Крыму выбирают гостевые дома и базы отдыха, 27% останавливаются в пансионатах, 11% – в отелях категории «три звезды», 4% – «четыре звезды». В Краснодарском крае 47% туристов аккумулируют трехзвездочные отели, а 10% выбирают «четыре звезды».