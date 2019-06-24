«Крым отказался быть Одессой» – сербы в ПАСЕ довели украинцев до истерики

24.06.2019, Страсбург, Владимир Гладков

Употребляя по любому поводу термин «фашизм», Совету Европы не стоит забывать, что именно Россия спасла европейцев от фашизма.

Об этом в ходе заседания сессии ПАСЕ заявил депутат Ассамблеи от Сербии Александр Шешель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы говорим о возвращении российской делегации в Совет Европы, потому что у нас нет ресурсов для финансирования, а если они вернутся, у нас будут дополнительные ресурсы, у нас дефицит, который мы пытаемся скрыть якобы переживаниями за судьбы 140 миллионов россиян… Крым сейчас – один из огромнейших вопросов нашего обсуждения, однако Совет Европы не может этот вопрос обговаривать, это не в его полномочиях», – заявил сербский депутат, также упомянув одесскую трагедию 2 мая 2014 года.

В это время президиум был вынужден остановить выступление, чтобы угомонить украинскую делегацию, представители которой начали заходиться в истеричных выкриках.

«Я не думаю, что вам давали слово, пан Гончаренко, вы в списке докладчиков, и у вас будет возможность говорить чуть позже. Не очень хорошо с вашей стороны перебивать выступающего», – призвали украинцев в президиуме.

«В Крыму проголосовали, потому что не хотели пережить те репрессии, которые пережили одесситы. Нам нужно остановить антироссийскую истерию и помнить, что если мы боимся фашизма, то Россия один раз нас уже от фашизма спасала», – добавил Александр Шешель.