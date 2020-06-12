12.06.2020, Симферополь, Виктор Орлов
 
Крым, Россия, Украина, Экология
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Крым отказался выбрасывать белый флаг перед Украиной и запустил новые водоводы


Сегодня в Крыму было запущено дополнительное снабжение водой из артезианских скважин. Экстренные меры осуществляются в условиях засухи. Симферопольское водохранилище пересохло.

Украина отказывается отменять водную блокаду потерянного шесть лет назад Крыма. Националисты в Киеве заявляют, что расходы на содержание полуострова должны лечь дополнительным бременем на экономику России и обрушить ее.

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Однако надежды Украины на выброшенный белый флаг в Крыму не оправдываются. Новые артезианские скважины обеспечат практически четверть суточных потребностей Симферополя (ежедневно крымская столицы потребляет 160 тысяч кубометров воды).

Также сейчас планируется строительство водоводов в Симферополь из Ивановского и Вилинского водозаборов, что обеспечит столицу Крыма дополнительно до 55 тысяч кубометров воды ежесуточно.

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