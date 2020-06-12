Крым отказался выбрасывать белый флаг перед Украиной и запустил новые водоводы

12.06.2020, Симферополь, Виктор Орлов

Сегодня в Крыму было запущено дополнительное снабжение водой из артезианских скважин. Экстренные меры осуществляются в условиях засухи. Симферопольское водохранилище пересохло.

Украина отказывается отменять водную блокаду потерянного шесть лет назад Крыма. Националисты в Киеве заявляют, что расходы на содержание полуострова должны лечь дополнительным бременем на экономику России и обрушить ее.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Однако надежды Украины на выброшенный белый флаг в Крыму не оправдываются. Новые артезианские скважины обеспечат практически четверть суточных потребностей Симферополя (ежедневно крымская столицы потребляет 160 тысяч кубометров воды).

Также сейчас планируется строительство водоводов в Симферополь из Ивановского и Вилинского водозаборов, что обеспечит столицу Крыма дополнительно до 55 тысяч кубометров воды ежесуточно.