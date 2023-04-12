Крым отменяет праздничные мероприятия на 9 Мая. Парад в Севастополе пока под вопросом

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В Крыму отменили праздничные демонстрации 1 мая, шествия «Бессмертного полка» и военный парад на День Победы.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это решение обусловлено соображениями безопасности, – пояснил он. – Несмотря на отмену праздничных мероприятий, наши ветераны не останутся без внимания. Представители органов власти на местах обязательно навестят их и поздравят с Днем Победы».

В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что решение об отмене военного парада на 9 мая в данный момент не принято.

«Накануне мы провели совместный с Республикой Крым оперштаб со всеми силовыми ведомствами и Черноморским флотом. Обсуждали праздничные мероприятия к Дню Победы, – сообщил Развожаев. – Сейчас идут консультации с Минобороны, решение о проведении Парада в Севастополе – прерогатива военного ведомства».

Ранее губернаторы приграничных Курской и Белгородской областей сообщили об отмене Парада Победы. Большие скопления техники и людей – мишень для террористической атаки, тем более, что БПЛА регулярно прилетают с территории Украины с прицелом на объекты гражданской и военной инфраструктуры.