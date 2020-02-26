26.02.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Россия, Украина
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Крым отошел на задний план – МИД Украины


Чтобы сделать вопрос Крыма вновь актуальным, Украина должна учредить новый международный форум, посвященный полуострову.

Об этом, выступая в рамках форума «Age of Crimea 2020» заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Глава украинской дипломатии не увидел ничего страшного в том, что Россия считает закрытой тему Крыма и не будет участвовать в ее обсуждении.

«Необходимо усилить внимание как Киева, так и всего международного сообщества к оккупированному Крыму. Тяжелые бои, огромные потери на Донбассе в 14-15 годах заставили нас ограничить «Минские договоренности» лишь вопросами Донбасса. Возможно, именно это содействовало определенной маргинализации проблемы Крыма, которая отошла на второй план в мировой политике.

Россия же вообще считает, что Крым – это закрытый вопрос, который рассмотрению не подлежит. Впрочем, хочу напомнить, что нигде в «Минских договоренностях» не сказано, что вопрос Крыма снимается с повестки дня или переносится на потом. Таким образом, подход «сначала Донбасс, потом Крым», я верю, не является умным и более того, является глубоко ошибочным.

Крым должен звучать на всех международных площадках, переговорах с Россией, на всех форумах по безопасности. Более того, качественные продвижения могли бы быть возможны в случае основания отдельного крымского международного форума. И пусть, сначала без России, мы потом заставим ее сесть за стол переговоров», – заявил Пристайко.

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