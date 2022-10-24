Крым отправил на фронт два батальона добровольцев

24.10.2022  21:18 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

В Крыму около 2,5 тысяч граждан записались в добровольцы для участия в специальной военной операции.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил врио военного комиссара республики Евгений Кутузов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Крыму около 2,5 тысяч граждан записались в добровольцы для участия в специальной военной...

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«У нас достаточное количество патриотично настроенных граждан приняли решение участвовать. Если говорить о количестве, то оно достаточно большое для Крыма. Это около 2,5 тысячи граждан, которые добровольно приняли решение участвовать в специальной военной операции и бороться с нацизмом», – сообщил Кутузов.

По его словам, частичная мобилизация в Крыму завершится до начала осеннего призыва, который стартует 1 ноября.

«Призыв по частичной мобилизации продолжается. Мы ещё не выполнили то задание, которое спланировали. Оно у нас близится к завершению. Думаю, что к началу призыва мы с этой задачей справимся. Здесь у нас идёт всё по плану, мы справляемся с задачами, которые перед нами стоят. Мы плечом к плечу со всеми органами власти работаем», – заверил врио военкома.

С ноября военкоматы начнут осенний призыв на срочную службу. В планах призвать 2,5 тысячи молодых мужчин, которые не будут служить в зоне специальной военной операции.

Но через 3 месяца прохождения службы у срочника появляется право, и он может заключить контракт для прохождения службы, а также выбрать место прохождения службы, в том числе и принять участие в выполнении задач специальной военной операции.

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