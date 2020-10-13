Крым отстает в своем развитии от остальной части России

13.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Спустя шесть лет после воссоединения с РФ Крым не сумел достичь среднего по стране уровня доходов населения.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на аудит Счетной палаты относительно выполнения госпрограмм в Крыму и Севастополе.

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«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в этих регионах в 2022 году запланирована на уровне 38,3 тысячи рублей, тогда как, по данным Росстата, уже по итогам 2018-го средняя зарплата по стране составила 43,4 тысячи рублей», – отмечается в документе.

В свою очередь директор Института экономики и управления Крымского федерального университета имени Вернадского Виктор Реутов призывает не сгущать краски.

«В 2015 году среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Крыму составляла 22 440 рублей. Это было на уровне 60% от общероссийского показателя. Сейчас средняя зарплата в регионе поднялась до 75% от средней по стране и составляет больше 38 тысяч. По прогнозам, валовой региональный продукт в этом году у нас вырастет, хотя в целом по стране предсказывают падение. То есть Крым движется к уровню жизни и экономики, средним по России. Может, не так быстро, как бы того хотелось, но тенденция положительная», – говорит Реутов.