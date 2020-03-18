«Крым ожидала кровавая баня» – эксперт

18.03.2020, Москва, Олег Кравцов

Крыму грозила фаза нестабильности, сохрани после 2014 года Украина контроль над полуостровом.

Об этом в комментарии «Комсомольской правде», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил крымский политолог Владимир Джаралла, отвечая на соответствующий вопрос.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Скорее всего, мы бы с вами сейчас так просто не разговаривали. Противостояние в Крыму должно было закончиться выявлением и зачисткой Киевом всех недовольных, всех активистов. Вы видели, как это происходило в других регионах. В Киеве тогда очень быстро принимали решения. Крым ждала кровавая баня. А после зачистки Крым прервал бы все свои «особые» отношения с Россией – все гуманитарные контакты и отношения с Черноморским флотом», – сказал эксперт.

«Я все это наблюдал еще после первого, «оранжевого» госпереворота в 2004-м. Я видел, как Украина работает, как пытается проводить в Крыму пропагандистские кампании «за НАТО», сколько на это тратилось денег и как они проваливались с треском из-за пророссийских настроений крымчан. Так что оставался только силовой вариант подавления. Неизбежно Крым вошел бы в «фазу нестабильности», а значит, перестал бы существовать как курортный регион. Для реабилитации Крыма как места отдыха потребовался бы десяток лет», – убежден Джаралла.