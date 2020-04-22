22.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Медицина, Происшествия, Россия
Просмотров:

Крым по темпам роста числа зараженных обогнал Москву




В Крыму прирост заболеваемости COVID-19 за время режима повышенной готовности составил 18% и превысил московский.

Об этом на заседании штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«На сегодняшний день в Крыму подтвержден 51 случай лабораторно, темп прироста средний у нас по республике за последние 5 недель – 18%, это в принципе больше того, на что вышла сейчас Москва, у них 14% темп прироста по дням», – заявила Пеньковская.

«За истекшие сутки пять инфицированных. Двое – это предыдущие семейные очаги. Один человек в Железнодорожной больнице находится, был с пневмонией госпитализирован, на него было обращено особое внимание, Бахчисарайский район. И два случая – Сакский район и Джанкойский район. Ситуация говорит о том, что расслабляться рано, плато еще не образовалось», – добавил глава республики Сергей Аксенов.

Таким образом, на сегодняшний день в Крыму зарегистрированы 51 инфицированный COVID-19, из них 23 человека выздоровели и были выписаны. В Севастополе за последние сутки не выявили новых инфицированных. Общее число зараженных в городе составило 18 человек, из них пятеро выписаны из больниц.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com