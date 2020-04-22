Крым по темпам роста числа зараженных обогнал Москву

22.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко

В Крыму прирост заболеваемости COVID-19 за время режима повышенной готовности составил 18% и превысил московский.

Об этом на заседании штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний день в Крыму подтвержден 51 случай лабораторно, темп прироста средний у нас по республике за последние 5 недель – 18%, это в принципе больше того, на что вышла сейчас Москва, у них 14% темп прироста по дням», – заявила Пеньковская.

«За истекшие сутки пять инфицированных. Двое – это предыдущие семейные очаги. Один человек в Железнодорожной больнице находится, был с пневмонией госпитализирован, на него было обращено особое внимание, Бахчисарайский район. И два случая – Сакский район и Джанкойский район. Ситуация говорит о том, что расслабляться рано, плато еще не образовалось», – добавил глава республики Сергей Аксенов.

Таким образом, на сегодняшний день в Крыму зарегистрированы 51 инфицированный COVID-19, из них 23 человека выздоровели и были выписаны. В Севастополе за последние сутки не выявили новых инфицированных. Общее число зараженных в городе составило 18 человек, из них пятеро выписаны из больниц.