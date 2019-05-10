Крым под колпаком Бариева

10.05.2019, Киев, Александр Ростовцев

На майские праздники парочка грантоедов из «Крымско-татарского ресурсного центра» в лице его руководителя (и меджлисовца) Бариева, а также его юного подручного Сагирмана подводили неутешительные итоги за первый квартал 2019 года о «нарушении прав человека в оккупированном Крыму» глядя из Киева.

Напомним, Бариев – это чудик, совавший тупейший опросник «Ответь, кандидат, чей Крым?» в избирательные штабы кандидатов в президенты Украины в самый разгар избирательной кампании. Накануне второго тура Бариев с некоторым удивлением докладывал общественности результаты опроса, из которых следовало, что ни один из кандидатов так и не удосужился взять опросник в руки, так как штабисты попросту выбрасывали бумажки в мусорник или, в лучшем случае, отделывались ничего не значащими отписками, оставив без ответа наиболее животрепещущие для составителей вопросы.

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По словам Бариева, у вверенного его заботам «ресурсного центра» имеются обширные связи в Крыму, так что все леденящие кровь ужасы, творимые «оккупационными властями и ФСБ» моментально берутся на карандаш в Киеве и находят подтверждение по горячим следам сразу из нескольких источников.

Из представленной грантоедами инфографики стало понятно, что одним из главных «экспертов по крымским проблемам» выступает небезызвестный бывший крымский бандеризатор Щекун. Этот насоветует…

В «ресурсном центре» стало уже доброй традицией считать «нарушением прав человека» аресты, задержания и штрафы всевозможных экстремистов и правонарушителей. В документах тщательно перечисляются данные из открытых источников об арестах «хизбов» и проукраинских провокаторов

в Крыму, проведённых оперативниками республиканского УФСБ. Арест экстремистов в обязательном порядке трактуется «ресурсниками», как «помещение в застенки ФСБ». Нехотя признаётся, что большинство задержанных вскоре выходят на свободу не заработав даже административного наказания.

В список «нарушений прав человека» Бариев с подельниками включили информацию о проведении обыска у крымского татарина по подозрению в хранении и сбыте наркотиков. Правда, выдать проходной факт за трагедию не получается и приходится признавать: «обыск результатов не дал, никто не арестован», хотя где-то на смысловых задворках трепещет мысль: «а могли бы и подбросить».

В общем, ту часть доклада Бариева и его юного помощника, что касается дел «хизбов», судебных приговоров украинским диверсантам и допросов угодивших на шконку «мокряков», можно смело промотать – эта песня хороша, начинай сначала.

Но есть кое-что новое.

По всей видимости, «ресурсникам» потребовалось пять лет осознание, что их доклады о «состоянии прав человека в Крыму» тенденциозны и, следовательно, мало кому интересны, поскольку внимание в них уделяется принципиальной неприкасаемости и неподсудности крымских татар.

Так, по мнению Бариева и Ко, российские пограничники не имели права задерживать Эдема Кадырова, боевика из батальона имени Номана Челебиджихана, и ещё четырёх крымских татар, подозреваемых в причастности к незаконным вооружённым формированиям на территории Украины. Кстати, после разбирательств, все выпущены на свободу.

На этот раз «ресурсники» исправили перекос, добавив в свой доклад другие категории «потерпевших от произвола оккупационных властей».

В частности, упомянуты обыски жилищ сектантов из запрещённой в России секты «Свидетели Иеговы». Не был забыт и пойманный по горячим следам дебилушка Максимка Сокуренко, обливший краской полюбившийся крымчанам и гостям полуострова памятник «вежливым людям» возле Госсовета республики. Понятное дело, что обитателям свидомого обезьянника, где массовый снос памятников уличной гопотой не кажется чем-то из ряда вон выходящим, обливание памятника краской выглядит простительной детской шалостью.

«Ресурсный центр» Бариева проявил небывалую «объективность», уделив внимание конфликту бывшего крымского президента Мешкова и «атамана крымских казаков» Акимова с правоохранителями, произошедшего 18 марта.

Здесь следует заметить, что конфликт между Мешковым и нынешней крымской властью и в самом деле имеет место, причём властные органы совершенно не умеют адекватно реагировать на критику давно отошедшего от дел бывшего главы мятежного полуострова. Вместо того, чтобы организовать турне Юрия Александровича по школам и пионерлагерям с лекциями на тему «Президент Крыма – первая ласточка Крымской весны», зачем-то понадобилось задерживать пенсионера ради принудительного прохождения тестов на алкоголь и наркотики.

Мешков, в свою очередь, не остался в долгу, бросившись раздавать комментарии тухлому ресурсу «Крым.Брехалии».

То же самое можно сказать и о скандале с «бывшим пророссийским журналистом Гайворонским», вышедшим после административного задержания образцовым майдауном, оглашающим окрестности воплем «Крым – цэ Украина» и тому подобными слабоумными речёвками.

Плодить оппортунистов на голом месте и вольно или невольно поставлять инфоповоды украинской пропаганде – это явный прокол. Пора учиться работать над ошибками.

А вот упомянутое «ресурсниками» «дело о преследовании видных крымских пророссийских активистов-блогеров» больше напоминает анекдот.

Речь идёт о группе крымских блогеров, регулярно выступающих с критикой центральных и крымских властей, но при этом частенько действующих в духе «Домохозяйки дают ценные советы Путину и Аксёнову».

Например, в мае прошлого года, когда было только-только запущено движение по Крымскому мосту, блогер Большедворов с большим знанием дела взялся строчить заявления в прокуратуру с требованием «проверить законность запрета на движение грузового транспорта по мосту», считая этот запрет коррупционным.

Если помните, в течение первого полугодия работы моста передвигаться по нему разрешалось только легковушкам и автобусам, так что во временном техническом запрете на движение грузовиков незамутнённый интеллектом аффтар увидел заговор грузоперевозчиков. И это была не единичная дурацкая выходка диванных экспертов.

Выступая с подобными заявлениями блогеры постепенно и сами стали мишенями для критики в крымских околовластных СМИ, в результате чего их вера в заговор против себя любимых только окрепла.

Ну, а поскольку многие из этих деятелей отметились с комментариями в «Крым.Брехалиях», есть подозрение, что они же и являются источниками информации для меджлисовца Бариева и его конторы. Не исключено, что обидчивых и не сильно разбирающихся в технических вопросах «экспертов», грантоеды использовали в тёмную, как «полезных идиотов».

Бариев также сообщил ужасное, что археологическими раскопками в Крыму занимаются «какие-то посторонние люди» и что недавно на раскопках в Керчи копатели «уронили три античные колонны».

Показательно, что в анонсах грантоедских истерик объявляется присутствие какого-нибудь важняка, вроде хана Чубарова. Как правило, Чубаров и другие фигуры из верхушки «меджлиса» уже не появляются на подобных сборищах в виду их полной бессмысленности и зацикленности. Всё, что их беспокоит на данный момент – это вопросы дальнейшего финансирования и узаконивание Крыма, как национально-территориальной автономии крымских татар в конституции Украины. Прочая мелочёвка и текучка оставлена на растерзание Бариева и ему подобным.