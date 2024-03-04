Крым подал иск в суд за энергетическую блокаду Крыма Украиной – Константинов

Арбитражный суд Крыма принял первый иск об энергетической блокаде полуострова, которую в ноябре 2015 года устроили боевики беглого вице-премьера Крыма, бизнесмена Ленура Ислямова, подорвав опоры магистральной ЛЭП.

Сумма ущерба бюджету Крыма превышает 3 трлн 156 млрд рублей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот иск касается только лишь бюджета Крыма. Иск предъявлен институтам Украины – это Кабинет министров, Министерство топлива и энергетики, «Укрэнерго». Они являются ответчиками по данному иску. Дальше рабочей группой мы готовим иск от предприятий Крыма, которые понесли ущерб в результате энергоблокады, а Общественная палата готовит от народа Крыма – по возмещению ущерба физическим лицам», – пояснил в эфире «Россия 24» председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.

Он добавил, что механизм сбора информации, оформления документации и предъявления иска отработан на подсчете убытков от «водной блокады», по которой суд уже вынес решение.

«Эта работа уже хорошо организована на «водной блокаде», и та же команда работает здесь с понятными алгоритмами. Что касается иска от организаций, он ещё формируется. Там сумма будет значительная, потому что убытки понесли наши очень крупные предприятия, у которых высокая энергозависимость. Они сейчас считают, и мы дальше это будем транслировать. Общественность тоже будет выставлять иск, и по опыту «водной блокады» можно предположить, что в совокупности общая сумма превысит 9 трлн рублей», – уточнил спикер.

По его словам, инициативу Госсовета Крыма сегодня уже никто не расценивает как некое романтическое действие.

«Оно совершенно практическое – рано или поздно наступит ситуация для переговоров, мы понимаем, с кем нужно вести переговоры, и в их основу будут ложиться совершенно конкретные претензии друг к другу. Одна из таких претензий, которые могла бы предъявить Российская Федерация – это убытки, причинённые нашей республике умышленными действиями украинского государства. Слова и эмоции исчезнут, ничего не останется, и даже в школьных учебниках слово «энергоблокада» исчезнет. Поэтому нужно под этим проводить черту, а дальше будем разбираться. Почему-то уже сегодня считают, что должна потратить Российская Федерация на восстановление Украины, и уже тратят наши деньги. Откуда-то эти расчёты они взяли. За себя они готовы посчитать, а мы должны посчитать за себя», – подчеркнул Константинов.

Публичной информации, доказывающей причастность к «энергоблокаде» Крыма ответственных лиц со стороны Украины – более, чем достаточно. В ноябре-декабре 2015 года множество телевизионных ток-шоу и публикаций на украинских каналах были посвящены этой теме, где чиновники открыто признавали причастность госструкутр к «энергоблокаде» и рассказывали, что будет с крымчанами без света, сколько погибнет людей, и как крымчане будут ползти с просьбой принять обратно на Украину.

«Для них это было такое шоу. А на само действие команду дали, и мы знаем точно, что совещание происходило у Порошенко в кабинете по осуществлению этой акции, где оценивались последствия этой ситуации. И его убедили в том, что после того, как Крым погрузится на 6 месяцев в темноту, и это нанесёт крымчанам непоправимый ущерб, и они взмолятся о пощаде и поползут обратно. К нашему счастью, энергосистема не рухнула, она устояла, а дальше всеми коллективными действиями мы сообща эту проблему преодолели. Но она была сложной и стоила нам серьёзных денег», – подытожил Константинов.