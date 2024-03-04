Крым подаст иск за повреждение крымского моста – Константинов

Любовь Смирнова.  
04.03.2024 22:30
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Диверсии, Крым, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Ущерб, причиненный гражданской инфраструктуре Крыма от действий украинских террористов, и, прежде всего, Крымскому мосту, станет предметом отдельного судебного иска. Приграничным регионам РФ, страдающим от обстрелов, стоит взять пример с Крыма и фиксировать повреждения и затраты на устранение последствий, чтобы в судебном порядке зафиксировать их как обязательства Украины.

Такое мнение в эфире «Россия 24» высказал председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ущерб, причиненный гражданской инфраструктуре Крыма от действий украинских террористов, и, прежде всего, Крымскому мосту,...

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«Нанесение ударов по Крыму всегда имеет гипертрофированный характер, как внутри самой Российской Федерации, так и во всём мире. И если бы это удавалось, они бы это делали с завидной частотой. Обнародованная запись (немецких офицеров) – это очередное доказательство, кто будет стоять за ответчиками. А ущерб, в том числе нанесённый террористическими актами по Крымскому мосту, тоже ляжет в основу претензий. Но это уже следующая задача нашей рабочей группы», – отметил он.

По словам спикера, в Крыму нет никаких иллюзий по поводу того, какой должен быть исход спецоперации.

«Претензии нужно формировать в общую систему оценки – это не только должна быть крымская история, но и все остальные федеральные округа и субъекты, которые понесли немалый ущерб и потери, надо формировать этот блок.
Приведу простой пример, но он очень наглядный. Мой отец полтора года просидел в концентрационном лагере в Крыму. В таких лагерях погибли 200 тысяч человек, больше 1 миллиона солдат Красной армии. А всего наши потери в Великую Отечественную войну составили 27 миллионов человек.

Если бы наши прадеды имели отношения с рыночной экономикой, то элементарно подсчитали убытки, причинённые Советскому союзу. И бенефициары той войны были бы должны ещё нашим правнукам», – заключил Константинов.

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