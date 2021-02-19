Крым пока не может справиться с дефицитом воды

19.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Возникшая после украинской блокады проблема дефицита воды в российском Крыму пока не решена.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Московскому комсомольцу» заявил заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов.

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«Мероприятия, которые реализуются в Крыму, связаны с оперативным разбуриванием подземных горизонтов, строительством водозаборов. Что касается опреснительных установок, то для какого-нибудь отеля ее можно привезти и завтра, а предложить схему, которая давала бы пресную воду для большого числа людей – это проблема. При этом процессе получается огромное количество отходов, которые тоже нужно куда-то девать. Главная боль этого процесса: деньги, отходы, технология, которую надо полностью врезать в уже существующую систему водоподачи», – сказал ученый.

По его словам, определенные надежды на заполнение водохранилищ связаны с выпадением осадков.

«Если в Крыму будет очень много осадков, то это, конечно, ситуацию с наполнением водохранилищ сильно облегчит. Но пока прогнозы местного Гидрометцентра очень осторожные. Что пока плохо – осадков мало, но надеются, что снег еще выпадет и ситуация поправится», – сказал Болгов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», вчера в Крыму начался сильный снегопад, из-за которого даже остановилось движение по Крымскому мосту.