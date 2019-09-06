Крым полностью преодолел последствия украинской энергоблокады

06.09.2019, Москва, Максим Карпенко

За прошедшие пять лет Крым полностью решил проблему с дефицитом электроэнергии.

Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам руководителя региона, еще через четыре года будет решен вопрос водообеспечения.

«По сельскому хозяйству, по водоснабжению, к сожалению, ситуацию переломить не удалось. Мы понимаем, что не сможем компенсировать 700 миллионов кубометров воды, которые поступали именно на орошение по Северо-Крымскому каналу. Мы сегодня направляем на орошение всего около 20 миллионов. Но общий формат по сельскому хозяйству у нас перестроен, у нас культуры, которые находились возле Северо-Крымского канала и предприниматели, которые этим занимались, перестроились.

У нас влагозависимые культуры на засухоустойчивые практически все переориентировали. По водоснабжению бытовому все основные проблемы решены, обеспечен подвоз воды во все населенные пункты, где сегодня водоснабжения нет. За пять лет мы пробили около 150 скважин там, где водоносные горизонты позволяли с разных глубин поднимать воду для бытовых нужд. Значительная часть сел была этим обеспечена.

При этом, качественной питьевой водой обеспечены всего 75% населения республики. У нас ряд районов – Первомайский, Джанкойский, Красноперекопский, есть проблемы, вода там хорошего никогда не была, высокая минерализация в воде. Необходимо строить очистные. Мы уже в рамках реализации национального проекта «Чистая вода» до 24-го года эти мероприятия все решим. 100% населения Крыма будут обеспечено для бытовых нужд чистой питьевой водой», – заявил Аксенов.

Он отметил, что сегодня Крым из энергодефицитного региона превратился в профицитный.

«Две станции были построены, сданы в эксплуатацию, в этом году были запущены обе и уже подают электроэнергию в сеть. У нас общий баланс электроэнергии 1800 мегаватт при потреблении в Крыму 1100 в пиковые нагрузки. У нас сегодня дефицита электроэнергии нет, система работает стабильно, плюс энергомост связывает нас с материковой частью Российской Федерации, который способен до 800 мегаватт пропускать в сутки электроэнергии. Поэтому рисков нет, здесь ситуация проще, чем с водой. Все вопросы разрешены», – резюмировал глава Крыма.