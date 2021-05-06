Крым положил конец издевательствам Украины – сенатор

06.05.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Жители Крыма приняли решение выйти из состава Украины, которая могла лишь разрушать, а не созидать.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

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Он убежден, что на саммите так называемой «Крымской платформы», который Киев запланировал провести в августе этого года, не станут обсуждать, как изменился в лучшую сторону Крым за 7 лет воссоединения с Россией.

«Ну ведь достаточно просто посмотреть — как Крым жил на момент воссоединения с Россией в марте 2014-го и как – в мае 2021-го», – сказал сенатор «Комсомольской правде».

По его словам, со стороны Украины звучит лишь плач «Наш Крым!».

«Полуостров — это земля тех людей, что там живут и работают. Они и определяют свою судьбу. Они ушли от Украины, которая могла только разрушать оставшееся из того, что еще сохранялось после Советского Союза. Они могли издеваться над русским языком, русской культурой, издеваться над нашим историческим наследием. Вот от такой Украины мы ушли. И вернулись на свою родину», – резюмировал Цеков.