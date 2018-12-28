Крым поставил рекорд за 27 лет

28.12.2018, Симферополь, Галина Шершнева

Почти 7 миллионов туристов побывали в Крыму в 2018 году – это рекордное количество за последние 27 лет. Такие данные озвучил на пресс-конференции в Симферополе председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас на 21 декабря 6 миллионов 697 тысяч туристов отдохнуло, что на 27% выше уровня прошлого года. Это рекорд за последние 27 лет. Если брать к 2014 году, то на 76% результат поднялся», – сказал Черняк.

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По его словам, Южный берег Крыма выбрали 44% туристов, 24,6% – западное побережье, 20% – восточное.

37% туристов прибыло авиатранспортом, 47% – по Крымскому мосту, 16% через границу с Украиной. По Крымскому мосту на полуостров въехало 5,3 млн чел. Это на 93% больше, чем пропустила через себя в прошлом году паромная переправа.

Количество организованных туристов выросло на 20% по сравнению с 2017 годом. Средняя загрузка объектов размещения составила 45%.

Впервые в Крыму в минувший сезон работало 446 пляжных территории, из них 385 – общедоступных.

За 9 месяцев текущего года поступления поступления от туристической отрасли составили 2,140 млрд руб, что на 29% больше, чем в прошлом году. За 3 квартала туризм дал 7% от совокупного бюджета Крыма. Объем безналичных расчетов в терминалах Крыма за июль-август составил 15,5 миллиардов рублей. Было совершено 16 миллионов платежей.

Чиновник также сообщил, что туризм сегодня является приоритетным направлением инвестиционных проектов в Крыму. В 2018 году на полуострове появилось 9 новых официальных объектов для размещения туристов.

«У нас не было ни одного инвестсовета, чтобы не обсуждали туризм или сельское хозяйство. Некоторые прямо им были посвящены. Большинство заявок от инвесторов именно в эти две отрасли», – сказал Черняк.