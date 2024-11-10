Крым потерян, а ложечки нашлись. Как понимать советника Трампа

Крым потерян для Украины, Киев должен смириться и ставить реалистичные цели для переговоров о мирном соглашении с Россией. Это громкое заявление советника штаба Трампа стало одной из главных новостей минувших выходных.

Впрочем, уже на следующий день команда новоизбранного президента США открестилась от признания нового статуса полуострова. Что же это было? Прощупывание почвы или зрада, нарастающая как снежный ком?

Для начала напомним, что скандал разгорелся после интервью в радиоэфире «Би-би-си» Брайана Ланза, республиканского стратега и советника предвыборного штаба Дональда Трампа. Корреспондент «ПолитНавигатора» специально перевёл запись интервью.

«Вопрос в том, чтобы честно поговорить с партнёрами и узнать, каковы их цели. Например, Зеленский говорит, что его цель – вернуть Крым. Но это не цель США и не цель европейских стран. Мы поняли, что в 2014 году, когда Путин захватил Крым, Европа ничего не сделала. И теперь, когда Зеленский говорит, что мы прекратим боевые действия только после возвращения Крыма, у нас есть для президента Зеленского новости: Крым – потерян. Если для вас является приоритетом возвращение Крыма, отправка американских солдат на войну за Крым, то вы сами по себе. Это не приоритет для Америки. Приоритет для Америки – это мир и прекращение убийств», – сказал Ланза.

«Реальность такова, что европейские страны и президент Байден не дали Украине возможности выиграть эту войну с самого начала и не сняли ограничений для Украины, чтобы она могла победить. Вот, в чём проблема. Что мы собираемся сказать Украине: что вы видите, как реалистичное виденье мира? Это не виденье победы, а виденье мира, давайте будем честно говорить. Если Зеленский придёт за стол переговоров и скажет: «мы сможем заключить мир, только если вернём Крым», он покажет нам, что он несерьёзен», – добавил советник.

«Зрада нарастает снежным комом. Слова о снижении помощи Украине и прямые призывы её просроченному президенту поумерить свои амбиции и вообще готовиться к капитуляции звучат уже со всех сторон», – торжествует российский журналист Олег Лурье.

А вот действующий депутат Госдумы Леонид Слуцкий считает, что отказом от претензий на один Крым конфликт уже не решить.

«У нас есть новость для Вашингтона и его сателлитов – не только Крым, но и Донбасс, и все освобожденные исконно русские территории безвозвратно потеряны для Украины. Это сложившиеся реалии, без учета которых невозможно говорить об устойчивом мире», – сказал Слуцкий.

Военкор Георгий Медведев считает, что выступление Ланза – это трюк для прощупывания почвы.

«Выглядит так, как будто нам пытаются подать конфетку в красивой обёртке, мол, Крым признаём, признаём. А про остальное забудьте».

Впрочем, уже на следующий день, западные СМИ растиражировали слова неназванного представителя переходной команды Трампа о том, что Ланза был привлеченным специалистом на время выборов и уже не работает на новоизбранного президента США, и не говорит от его имени.

«Ложки нашлись, но осадок остался», – раздраженно комментирует депутат Верховной рады Максим Бужанский от партии Зеленского.

Его коллега Александр Мережко напоминает, что соглашаться с потерей территорий в любом случае запрещает Конституция Украины.

«Это действительно так. Украинская конституция запрещает отказ от территорий. Изменение конституции с учетом проведения референдума, обращения в Конституционный суд, двух голосований в ВР на разных сессиях, все это занимает не менее полугода без гарантий на то, что приведет к желаемому результату. Быстро подписать мир с Украиной не получится. Технически невозможно», – подтверждает экс-депутат Верховной рады Олег Царев.