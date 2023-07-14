Крым повторяет прошлогодний рекорд по сбору зерна

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В Крыму собрали первый миллион тонн зерновых и зернобобовых. Этого достаточно, чтобы обеспечить внутренний рынок потребления и сделать запас для посевов на следующий год, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Традиционно сноп колосьев в честь первого миллиона тонн нового урожая вручают руководителю региона.

«Это впечатляющий результат, достигнутый благодаря профессионализму, самоотдаче и трудолюбию всех работников сельскохозяйственной сферы. На сегодняшний день убрано 49 % зерновых и зернобобовых культур, еще предстоит убрать порядка 250 тыс. гектаров. Средняя урожайность составляет 33,7 центнера с гектара. Несмотря на непогоду, темп уборки не снижается. Лидерами по урожайности являются Симферопольский, Раздольненский, Красноперекопский и Советский районы», – сообщил в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов.

Накануне в интервью «Крым 24» министр сельского хозяйства республики Андрей Савчук сообщил, что в этом году урожай ожидается на уровне прошлогоднего.

«Мы считали прошлый год для нас удачным, то этот год в принципе повторяет прошлый. Изменения намолоченных объёмов будут, но незначительные. Мы видим:накопленный потенциал техники, комбайнов и всё остальное хорошо сказалось, потому что в том году на данные даты у нас был убрано всего 36% площади. Уборка движется, и мы рады, что результат хороший, результат стабильный. Есть хозяйства, которое закончили уборку, есть хозяйства, которое ее еще ведут. Министерство сельского хозяйства не видит каких-то критических серьёзных проблем от осадков, которые прошли, даже где-то был град. Он прошел полосами, довольно короткими, повреждения кое-где были, но они не принесли изменений в урожайности, скорее, к качеству урожая. Но в масштабах Крыма это планируемые и прогнозируемые моменты, которые не выходят за рамки».

В прошлом году в Крыму собрали рекордные 2,2 миллиона тонн урожая зерновых и зернобобовых. Для полной продовольственной безопасности республике необходим 1 миллион тонн, из которых около 400 тысяч тонн на продовольствие.