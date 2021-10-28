Крым предлагают полностью закрыть – «турбизнесу дали нормально заработать в сезон»

28.10.2021 23:46 (Мск), Симферополь, Максим Карпенко

На 15-20% снизился спрос на бронирование отдыха в Крыму после введения ограничительных карантинных мер.

Об этом заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С начала недели мы наблюдаем некоторое снижение спроса, на данный момент бронирование отдыха в Крыму снизилось на 15-20%. Это подтверждают наши ежедневные мониторинговые выезды на объекты, общение с отельерами», – цитирует слова министра его пресс-служба.

Директор одного из крымских отелей Анна Нерозина в эфире «Радио Крым» отметила, что отдыхающие отменяют забронированные ранее номера:

«Порядка 20% отмен. Я ожидала больше, честно говоря, думала, что меньше людей готовы ехать с QR-кодами и справками. Где-то 1/5 -1/4 у нас снимается с брони, идут новые брони, но вала нет. Мой прогноз: особого ажиотажа в Крыму на эти каникулы не будет», – заявила Нерозина.

По мнению председателя Комитета по курортно-туристической и выставочной деятельности Марии Мальгиной, падение спроса на отдых в Крыму, скорее сезонное явление, а не результат введенных ограничений.

«Ноябрь – это всегда глухой месяц абсолютно, турпоток всегда идет на снижение. Я наоборот, видела обратную информацию. Если и идет какое-то снижение, то это, вероятнее всего, от того, что стоимость билетов на южное направление выросла почти на 100%», – заявила Мальгина «ПолитНавигатору».

Многие туристы не отказываются от поездок, а выбирают частный сектор, который не требует от них QR-коды и ПЦР-тесты, отмечает председатель Ассоциации туроператоров Крыма и Севастополя Борис Зелинский:

«Да, бронирование значительно упало, но я допускаю, что упало как раз в официальном секторе, а в частном могло и увеличиться. Туристы или никуда теперь не едут, или едут в частный сектор. Потому что он у нас большой, емкий, разнообразный».

Мария Мальгина же призывает отдыхающих и вовсе отказаться от визитов на полуостров во время нынешнего локдауна и предлагает властям полностью закрыть республику:

«Я вообще не сторонник того, чтобы сейчас кто-то ехал в Крым. Если мы уже вводим локдаун, то я считаю, что было бы логичным в принципе закрыть Крым. Турбизнесу дали нормально отработать сезон, ему дали заработать. Если уж другие отрасли страдают от того, что вводятся каникулы, тогда давайте закроем Крым и не будем сюда никого пускать просто. Тогда это будет оправдано».