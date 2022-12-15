Крым предупреждают: Скоро к беспилотникам прибавится новая опасность

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Атаки беспилотников в настоящее время представляют основную угрозу для Крыма. Все остальное находится под полным контролем, заверил в интервью ТАСС глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«БПЛА имеют малый размер, мощный аккумулятор, иногда идут не поодиночке, а волной. Поэтому, конечно, есть свои нюансы, – отметил он. – Тем более, что против нас работают разведки всех стран мира, их военный потенциал используется на полную катушку. Но и с нашей стороны прилагаются максимальные усилия для того, чтобы обеспечить стопроцентную безопасность от беспилотников».

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Аксенов добавил, что в Крыму начали самостоятельную сборку отечественных беспилотников, к разработке которых приступили еще до начала СВО. В целом 19 предприятий «оборонки» выполняют контракты на более чем 23 миллиарда рублей. Причем на заводе «Фиолент», Феодосийском оптическом заводе, конструкторско-технологическом бюро «Судокомпозит» объем заказов вырос на 35–40%.

«Конечно, не обо всем можно говорить открыто, – пояснил глава Крыма. – С конца ноября мы запустили региональный стандарт финансирования программы «Zа поддержку» — предприятия по производству средств личной гигиены, медицинских товаров и фармацевтики, технических средств радиосвязи и наблюдения, одежды и обмундирования могут получить льготный заем в размере от 3 миллионов до 30 млн рублей под 1% годовых на срок от 12 до 36 месяцев».

Работавший до недавнего времени в Херсонской области волонтер Алексей Живов предостерегает, что вскоре список угроз для Крыма может расшириться.

«Шутки-шутками, а глава Крыма назвал смертолеты (они же беспилотники-камикадзе) главной опасностью для Крыма. Но это все до тех пор, пока у ВСУ не появятся ракеты большей дальности. Сейчас их предел 100-120 км. Но в перспективе могут появиться боеприпасы, дальность удара которых составит до 300 км. В том, что со временем произойдёт, можно не сомневаться. Крым – фикс-идея, и один из ключевых стимулов украинского наци-консенсуса», – напоминает Живов.

И совсем не случайно идет интенсивная прокачка в американской прессе о возможной эскалации конфликта в виде ударов по территории России.

«Соединенным Штатам, Украине и вообще коллективному Западу сейчас крайне необходима эскалация, и они идут на все провокации для того, чтобы достичь этой ситуации, – отметил в эфире «Первого севастопольского» завкафедрой истории и международных отношений филиала МГУ Андрей Мартынкин. – Надо в чём-то обвинить Россию каким-то образом, потому что зима идет, население Европы страдает, чувствует на себе экономические последствия специальной военной операции и санкций Запада, прежде всего, против России. И им надо как-то собственному населению объяснять вмешательство со стороны Запада, нужно оправдать каким-то образом политически не только уже для своего населения, но и для, как раньше говорили, мирового сообщества. В том числе, поэтому и удары по российским авиабазам в Энгельсе и в Рязани – это попытка так сказать заставить Россию сорваться на какие-то неадекватные действия».