Крым преодолевает последствия украинской водной блокады

30.07.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Потери воды в сетях Крыма достигают 50% от всего потребляемого объема.

Об этом в интервью «Российской газете» заявил глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации Кириллова, полуостров уже прошел пик вододефицита и сегодняшних запасов в водохранилищах уже достаточно для обеспечения питьевой водой.

«В Симферополе и Севастополе дефицит воды бывает только в маловодные периоды, прошлый год в этом смысле был беспрецедентным. Сейчас запасов в водохранилищах, даже без учета притока, достаточно как для жителей региона, так и для отдыхающих. После того как Украина в 2014 году прекратила подачу днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, в 22 населенных пунктах Крыма пробурили больше 30 скважин, нашли и обследовали 11 месторождений подземных вод», – рассказал глава Росводресурсов.

«В первоочередном порядке строили и реконструировали системы водоснабжения Симферополя, Севастополя, Судака, Керчи, Ялты, Феодосии, Старого Крыма. На реализацию комплексного плана мер для обеспечения жителей полуострова бесперебойным водоснабжением, утвержденного правительством, предусмотрено 40 млрд рублей. Приоритет для Крыма – снижение потерь воды, сейчас они достигают 50%», – заявил Кириллов.