Крым принял закон о земле для участников СВО, значительно отличающийся от соседнего Севастополя

В Крыму приняли закон о предоставлении земельных участков бойцам, принимающим участие в СВО и проживающим в регионе на момент ее начала. В отличие от Севастополя, власти Крыма не стали причислять к льготникам всех участников спецоперации, а только лишь ветеранов и инвалидов – то есть тех, кто непосредственно участвовал в боестолкновениях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Первый законопроект, который включал всех участников спецоперации в перечень бесплатных получателей наделов, Госсовет Крыма утвердил еще 28 сентября. Предполагалось, что ко второму чтению в него внесут уточнения о порядке предоставления и размерах участков. Но спустя два с половиной месяца в парламент внесли новый законопроект, в котором слово «участник» заменили на «ветеран» и «инвалид». Тем самым исключив тех, кто не был на передовой.

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«Прилагается дополнить перечень льготных категорий граждан, имеющих право на предоставление земельных участков, ветеранами боевых действий, направленными на обеспечение боевых задач и принимающими участие в специальной военной операции, и инвалидами боевых действий, которые получили ранения при выполнении боевых задач, – уточнила министр земельних и имущественных отношений Крыма Лариса Кулинич. – Обязательным условием, кроме участия в специальной военной операции, является наличие постоянной регистрации на территории Республики Крым по состоянию на 24 февраля».

Ветеранам и инвалидам СВО, чтобы реализовать свое право на бесплатное получение земли, нужно встать на учёт в органе местного самоуправления по месту регистрации, подать заявление и приложить к нему документы, подтверждающие регистрацию на территории Республики Крым на 24 февраля и статус ветерана боевых действий или инвалида боевых действий.

Подбором земельных участков будет заниматься Минземимущества совместно с органами местного самоуправления. Их перечень будет окончательным, то есть дополнительно земельные массивы под раздачу ветеранам СВО выделять не будут. И если предложенный участок не устраивает льготника, он своего права на бесплатный надел лишается.

Если у него есть надел, который не был оформлен в российском правовом поле, то закон дает возможность довести дело до права собственности, но только, если нет противоречий. Если они есть, то заявителю предложат другой участок.

В случае гибели или смерти бойца, право на бесплатный надел переходит к его наследникам первой линии – супруге, детям или родителям. Размер участка не может быть меньше площади, установленной в конкретном муниципалитете, а если такой нет, то не меньше 6 соток.

Напомним, в Крыму уже определили земельные массивы, которые разделят на участки для семей мобилизованных военнослужащих. Половина из них находится в Сакском и Черноморском районах.

В Севастополе в число получателей земли включили всех участников СВО – военнослужащих, добровольцев, мобилизованных, сотрудников Росгвардии, МЧС, МВД и других служб, задействованных в спецоперации, имеющих регистрацию в городе на 24 февраля 2022 года.