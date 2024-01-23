Крымский опыт помощи и поддержки ветеранам СВО нужно масштабировать на всю Россию, потому как не во всех регионах руководители вникают в проблемы бойцов.

Такое мнение в эфире «Радио Крым» высказал ветеран СВО, председатель Союза десантников Крыма Владимир Кузьменков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Накануне он вернулся с форума участников спецоперации в подмосковном центре «Патриот».

«Вопрос поднимался по нашим братьям из «Вагнера». Ребята, которые были недооценены, и сейчас через фонд «Защитники Отечества» организовано получение ими удостоверений «Ветеран боевых действий». Ребят также направляют через фонд на лечение. Да, у нас не хватает реабилитации по здоровью, потому что больницы и госпитали – это центры по лечению, а не реабилитации. Должны быть ещё постэлементы восстановления здоровья, в том числе и психического: война сложная, страшная. И контузию получают все практически. Кто-то переболел, не обратился к медикам, и никакой помощи не получил. Насколько мне известно, эти моменты сейчас подняты, и один из вопросов был на форуме, что сейчас правительство работает в этом направлении», – отметил Кузьменков.

По его словам, Крым занимает лидирующие позиции по объему оказываемой помощи ветеранам СВО и добровольцам. Такая практика предоставления земельных участков бойцам с подведёнными коммуникациями, да еще и на морском побережье говорит о высокой оценке со стороны руководства республики, что, увы, есть не во всех регионах РФ. Элементарное перепрофилирование профилакториев и санаториев под реабилитацию военнослужащих вызывает проблемы.

«Глава Крыма говорил о том, что мы готовы принять участников на реабилитацию, и какая-то часть курортного резерва на это выделена. Но мы же не можем охватить всю страну! Мы не такая большая республика, чтобы всей стране помочь. Помогаем хотя бы тем, что подаем пример, что это надо развивать. У нас по всей стране есть санатории. Может быть, чуть переквалифицировать их, набрать специалистов, которых тоже не хватает. Особенно по работе с психикой – их реально не хватает», – подчеркнул Кузьменков.

Он сообщил, что на форуме обсуждалась возможность обучения самих ветеранов СВО профессии военного психолога, как людей, которые не понаслышке знают, с чем на фронте сталкиваются бойцы.

«Предлагалось, что имеющие жизненный опыт пройдут обучение. Во-первых, будет работа, а, во-вторых, помогать таким же братьям, как и ты сам. Почему и поднимался вопрос, почему нас хотят привлекать в помощь к работе фонда – потому что люди к нам будут относиться честнее, им с нами будет разговаривать проще. Поэтому нас хотят направить на обучение, чтобы получить ещё одну специальность и помогать, опять же ребятам. И это по всей стране», – пояснил Кузьменков.