Крым признал Матвиенко своей матерью

Елена Острякова.  
06.03.2024 14:34
  (Мск) , Москва
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Дзен, Крым, Политика, Россия


Отцом Республики Крым в составе РФ является президент России Владимир Путин, а матерью – спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Об этом сегодня на заседании верхней палаты российского парламента заявила сенатор РФ от Крыма Ольга Ковитиди, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отцом Республики Крым в составе РФ является президент России Владимир Путин, а матерью –...

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«Мы, крымчане, уверены, что отцом нашей республики является Владимир Владимирович Путин. А мамой нашей являетесь вы, Валентина Ивановна.

Потому что когда мы только присоединились к России вами было очень много сделано, чтобы Крым мог быть адаптированным и все было у крымчан хорошо. Любим, поддерживаем, благодарим», – сказала Ковитиди.

Сенаторы зааплодировали, а Матвиенко ответила:

«У победы много родителей, и только поражение сирота».

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