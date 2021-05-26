Крым призывает Лукашенко открывать авиасообщение с Симферополем

26.05.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Политика многовекторности, которую исповедовал президент Белоруссии Александр Лукашенко, зашла в тупик – так же, как это было и в случае с беглым президентом Украины Виктором Януковичем. Минску самое время определяться с союзниками и начинать работу с Крымом.

Об этом в своем блоге заявил спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Константинова, Крым ждет белорусских туристов, и пока западные страны закрывают авиасообщение с этой страной, республика готова к организации прямых рейсов.

«Похоже, ещё одной «многовекторности» наступил конец. На наших глазах подобная политика балансирования между Россией и Западом обрушилась с треском на Украине, похоронив под своими руинами политическую карьеру одного из своих адептов — Виктора Януковича. Теперь настал час истины и для Александра Лукашенко. Собственно, многие были убеждены, что он настал почти год назад, когда белорусское государство подверглось настоящей атаке со стороны «западных партнёров», а Лукашенко стал их главной мишенью. Но теперь, после задержания информационного террориста Протасевича, в этом убедились все. Белоруссию закрывают с западного фасада, закрывают наглухо и, похоже, надолго. Самое удобное время для того, чтобы окончательно геополитически определиться. Многие считают своего рода индикатором такой определённости признание со стороны официальных властей Белоруссии российского статуса Крыма. Но дело, конечно, не в декларациях. Дело в расширении нашего сотрудничества. Раз уж санкций ни нам, крымчанам, ни белорусам не избежать, давайте создавать и всячески развивать единое белорусско-крымское пространство. Напомню свои предложения и по созданию прямого транспортного сообщения между нашими республиками, и приглашение на отдых в Крым белорусских туристов. Последнее особенно актуально накануне старта курортного сезона. Мы всегда готовы протянуть руку нашим белорусским братьям. Особенно — в тот момент, когда они наиболее в этом нуждаются. А признание очевидного, уверен, обязательно последует, рано или поздно», – заявил Константинов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее власти Белоруссии на предложение главы белорусской общины Крыма Романа Чегринца о возобновлении авиасообщения с полуостровом заявили об экономической нецелесообразности данного маршрута.