Крым призывает начинать национализацию имущества Украины по всей России

Федеральные власти до последнего рассчитывали договориться с Киевом относительно имущества российского бизнеса на Украине, не трогая, при этом, украинскую собственность в Крыму. Но когда все имущество Киев просто присвоил, а на крымские доходы стали содержать боевиков ВСУ, стало ясно, что договариваться не с кем. И национализацию нужно проводить не только в Крыму, а по всей России, чтобы на деньги украинского бизнеса не убивали наших ребят в СВО.

Такую позицию в эфире телеканала «Миллет» высказал спикер Государственного совета Крыма Владимир Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Национализация, и вообще отбор имущества, всегда является крайним делом. Все страны стараются избегать этой меры. Мы в России с первого дня «Крымской весны» говорили федеральным властям, что у нас есть, может быть надо уже расстаться с этими людьми, которых мы знаем, и чей аморальный облик нам был известен сразу. Но была такая общая позиция, что, возможно, мы договоримся с ними, возможно, какие-то выстроим отношения. В конце концов есть российский бизнес на территории Украины. Но произошло то, что произошло, когда они просто хищническим способом, бандитским и рэкетирским, там многие из 90-х находятся у власти и знают, как это делается – отбирать чужое. И они это сделали со всем российским бизнесом», – пояснил Константинов.

«Мало того, весь бизнес, который был аффилирован тут у нас в Крыму, начал финансировать террористические организации, теракты против нас. Вопрос встал, как с этим мириться? Нас с главой республики начали забрасывать обращениями крымчане. Иногда на улице ловили, как меня в Бахчисарайском районе, и говорят: вы, когда наведёте порядок? Все деньги с нашего предприятия уходят, вы что вообще себе думаете и куда вы смотрите? Конечно, мы начали со всем этим разбираться. Была создана комиссия, чтобы не дай бог не пострадали невиновные, всё это координировали с федеральными властями. Теперь это уже часть нашей собственности, уже идут продажи, уже собственники появляются, достаточно большие деньги заходят в бюджет. В следующем году крупное предприятие «Новоцентр» (будет продано)», – заверил спикер.

По его словам, опыт работы антитриптической комиссии по выявлению связей предприятий с Украиной и спонсирования ВСУ нужно распространить на всю Россию. Но проблема в том, что на Украине больше не осталось бизнеса, не причастного к финансированию экстремистов и нацистов – все должны «донатить» на войну.

«В Крыму работает антитеррористическая комиссия, они выявляют собственников и связи собственников с киевском режимом. Сложность состоит в том, что кто общается хоть с кем-то с Украины, тот знает, что там происходит внутри. Там бизнеса не осталось, не связанного с ними, в этом трагедия этого народа. Они везде. То есть если они работают, то часть доли отдают этим экстремистам. В основном обложили предприятия экстремистские группировки в виде ГУР, СБУ, «Азова». За ними закреплены предприятия. Они не живут за деньги бюджета, бюджет – это формально. А неформально надо, чтобы боевикам доплачивали наличными, чтобы кто-то это приносил, и они конечно облагают данью. Происходит целая система сбора дани, и возникает вопрос, как на это реагировать? Поддерживать этих людей? Нет, конечно. Поэтому, безусловно, мы этим занимаемся и будем заниматься настолько, насколько мы обнаружим их бизнес. И надо это делать по всей территории России, потому что это деньги грязные, они кровавые, это наши дети, которые погибли в СВО. И тут вопрос морали, здесь уже не до экономики», – считает Константинов.