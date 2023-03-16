Крым продолжают готовить к оборонительным боям

Олег Кравцов.  
16.03.2023 12:35
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Украина


В Крыму не прекращается строительство фортификационных сооружений на случай прорыва украинской армии к полуострову.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

В Крыму не прекращается строительство фортификационных сооружений на случай прорыва украинской армии к полуострову....

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«Работы идут по плану. На строительстве занято достаточно большое количество людей и техники, оно ведется с использованием передового опыта в данной сфере. Понятно, что раскрывать подробности мы сейчас не можем. Скажу только, что поручение президента будет выполнено и крымчане могут быть уверены: полуостров под надежной защитой.

Люди всё понимают, поэтому никакого недовольства в связи со строительством нет и быть не может. Конечно, надеемся, что все эти оборонительные сооружения не пригодятся, но, как говорят, береженого Бог бережет. Будем потом на эти объекты туристов водить», – сказал Аксенов «Известиям».

Он рассказал, что сейчас в Крыму меры безопасности усилены по всем направлениям, критически важные объекты дополнительно прикрыты, в том числе объекты социальной инфраструктуры.

У него поинтересовались, насколько серьезно власти полуострова относятся к периодически звучащим из Киева угрозам истощить Крым блокадой и предусмотрены ли запасы воды и еды для такого случая.

«Не думаю, что есть смысл реагировать на каждое подобное заявление. За девять лет мы слышали их сотни. Блокада полуострова — влажная мечта бандеровцев. Все предыдущие блокады закончились для них провально. Гарантированно ликвидировать угрозу для республики, как и для всех прифронтовых территорий России, можно только одним способом: нанести такое военное поражение киевскому режиму, от которого он уже не сможет оправиться. Из этого и нужно исходить.

Что касается запасов продовольствия на случай экстремальных ситуаций, то, конечно, они есть. К тому же по ряду позиций регион полностью обеспечивает внутренние потребности», – резюмировал Аксенов.

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