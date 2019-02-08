08.02.2019, Москва, Максим Карпенко

В ближайшие полгода Крым будет подключен к системе быстрых платежей Центробанка и сможет осуществлять межбанковские переводы по номеру телефона. Об этом пишет газета «Известия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По данным экспертов, запуск СБП в Крыму позволит преодолеть санкции Запада.

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«Появление у жителей Крыма возможности пересылать друг другу деньги по номеру телефона между разными банками позволит решить проблему санкционной изоляции полуострова. Также это даст возможность людям быстро переводить средства друзьям и родственникам в других регионах России. Это поспособствует и развитию безналичных платежей, что привлечет в регион потенциальных туристов, представителей малого и среднего бизнеса и даст толчок для развития полуострова», – пишет издание со ссылкой на эксперта ассоциации «Финансовые инновации» Мурада Салихова.

Пока что систему в тестовом режиме испытывают 12 российских банков – Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Ак Барс Банк, Райффайзенбанк, Тинькофф банк, Киви банк, СКБ-банк, Росбанк, Совкомбанк и РНКО «Платежный центр». При этом «Сбербанк» отказался от нее, заявив, что уже несколько лет использует собственный аналог. В Крыму к Системе быстрых платежей первым подключится РНКБ.

Напомним, что крупнейшие банки России отказываются открывать свои отделения в Крыму, опасаясь санкций Запада. Зато «дочки» этих финучреждений продолжали работать до недавнего времени на Украине.