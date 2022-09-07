Крым просит Москву о поддержке – компенсировать отсутствие авиарейсов во время СВО

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Безвозвратный кредит на компенсацию части зарплат сотрудникам при сохранении за ними рабочих мест и субсидированные кредиты по ставке 2-4% на 5-10 лет для пополнения оборотных средств – такие предложения по поддержке гостиничного сектора Крым направил в Ростуризм, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По информации главы Крыма Сергея Аксёнова, кредит на зарплату в размере 1 МРОТ на сотрудника коснётся межсезонья – с октября этого года до мая следующего. Загрузка в этот период для круглогодичных объектов напрямую зависит от авиасообщения, поскольку отправляться в путешествие на автомобиле в межсезонье желающих не так уж много.

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Тем не менее, Минкурортов Крыма готовит к презентации новые круглогодичные объекты, на строительство которых Ростуризм предоставил 300 миллионов рублей и столько же сами инвесторы. Два новых отеля на 90 номеров будут созданы в Черноморском районе, а в Ленинском районе и в Алуште – по одному комплексу вместимостью по 50 номеров каждый.

Что касается легализации мини-отелей через законодательное закрепление понятия «гостевой дом», то внесение законопроекта в Госдуму ожидается в эту парламентскую сессию.

«Для эффективной работы туристической отрасли важной задачей является легализация частных объектов размещения, – уточнил глава Крыма. – Президент поддержал упрощение процедуры легализации для сдачи нежилых помещений в аренду самозанятыми. Помимо этого, на рассмотрении правительства уже находится законопроект, который позволит гостевым домам вести законную деятельность. Для нас это большой шаг вперед».

Легализация гостевых домов выведет из тени порядка 70 тысяч номеров, которые не только получат возможность работать без риска штрафов и закрытия, но и претендовать на меры государственной поддержки, в том числе льготное кредитование для модернизации и расширения перечня услуг.

«Если принимается понятие «гостевые дома» и после этого принимается разрешённый вид использования земельного участка для гостевых домов, то мы автоматически вводим в легальное поле как минимум 70 тысяч номеров только в Крыму. Тогда, если это легальное средство размещения, то с него можно и спрашивать за качество услуг, за предоставленный и не предоставленный сервис», – пояснил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Подсчет туристического потока Минкурортов проведет после «бархатного сезона», но уже ясно, что падение будет меньше прогнозированных 30% от прошлогодних показателей. В целом, Крым вернулся к 7 миллионам туристов по итогам года, что аналогично доковидному 2019 году.