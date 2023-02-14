Крым расконсервирует скважины, чтобы компенсировать приостановку добычи газа в море у Одессы

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Предприятие «Черноморнефтегаз» расконсервируют скважины Западно-Октябрьского месторождения, чтобы компенсировать потерю добычи на Одесском и Голицынском участках недр из-за угрозы обстрелов буровых вышек со стороны Одессы. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектно-сметную документацию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западно-Октябрьское месторождение газа находится на суше, недалеко от села Медведево Черноморского района. Его разведали еще в середине прошлого века, но в 80-х годах прекратили добычу газа из-за падения давления в скважинах. Теперь «Черноморнефтегаз» планирует возобновить добычу и пробурить три новые эксплуатационные скважины.

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В июне прошлого года украинские военные обстреляли малую буровую платформу на Одесском месторождении в Черном море. Из 12 человек персонала были спасены 5, из них 3 госпитализированы. Остальные до сих пор числятся пропавшими без вести.

После обстрела с буровых платформ Одесского и Голицынского месторождений эвакуировали весь персонал из 219 человек. На остальных платформах, которые находятся дальше от украинского берега, добыча газа продолжилась.

Три выведенных из строя ударами ВСУ буровых платформы компенсировали наращиванием транзита газа с материка по магистральному газопроводу, который обеспечивает топливом две ПГТУ ТЭС – «Балаклавскую» и «Таврическую». Разницу в тарифе «Газпрому» компенсировали за счет бюджета, но только до конца года. Для прохождения отопительного сезона в газохранилищах было накоплено 1,3 миллиона кубометров газа.

Однако теперь топливо будет поступать из Крыма в соседнюю Запорожскую и Херсонскую области, и потребности в перекачке и собственной добыче возрастут.