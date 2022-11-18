Крым роет окопы и готовится к отражению украинского наступления

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Новости Украины

На территории Крыма проводятся фортификационные работы, направленные на обеспечение безопасности крымчан.

Об этом в ходе заседания оперативного штаба по выполнению указа о среднем уровне реагирования сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меры, предпринимаемые сегодня по поручению президента Вооружёнными силами Российской Федерации, правоохранительными органами достаточны для того, чтобы крымчане чувствовали себя в безопасности, – подчеркнул он. – При этом на территории Крыма под моим контролем проводится работы, в том числе фортификационные, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан. Моя позиция и позиция руководства страны состоит в том, что основные меры безопасности Крыма должны быть достигнуты за счёт мероприятий, выполняемых на территории Херсонской области. Поэтому наши все контакты, наши задания и поручения направлены в первую очередь на то, чтобы синхронизировать и скоординировать работу органов власти, правоохранительных структур и Министерства обороны на достижение поставленной задачи».

Окопы в районах Армянска и Чонгара уже видны на спутниковых снимках.

Это породило слухи о подготовке к эвакуации населения из Армянска, но в таком случае необходимо остановить завод «Титан», где работает большинство горожан.

Накануне в эфире телеканала «Миллет» политический обозреватель Сергей Веселовский предположил, что ВСУ будут пытаться обстреливать левый берег Днепра в Херсонской области вплоть до северного Крыма.

«Когда сейчас к берегу Днепра подойдут системы HIMARS и другие, ВСУ начнут бить в белый свет, как в копеечку, стараясь достать до Армянска и Красноперекопска. Вроде бы добить не должны, до крымской территории они сегодня не достреливают, если американцы тихонько не поставят им какие-то установки большой дальности. Но я надеюсь, что американцы сейчас не пойдут на это. Почти в этом уверен», – отметил Веселовский.

Гораздо большую опасность представляют диверсионные группы, причем не только из числа украинских граждан, но и завербованных крымчан. Их деятельности приписывают атаки беспилотников, которые запускаются с территории Крыма.

После неудачной попытки диверсии на подстанции «Кафа», совершенной в ночь на 17 ноября, появились анонимные сообщения о возможных сбоях в энергосистеме полуострова по причине участившихся атак БПЛА.