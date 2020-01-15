«Крым – российский! НАТО – руки прочь от России!»: Митинг в Берлине

15.01.2020, Москва, Максим Карпенко

Около 10 тысяч человек собрала состоявшаяся накануне в Берлине демонстрация левых организаций, посвященный памяти лидеров коммунистического движения Германии Розы Люксембург и Карла Либкнехта, убитых 15 января 1919 года.

Одним из главных требований участников шествия оказалось снятие санкций против России, введенных после событий в Крыму и на Донбассе.

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Часть манифестантов развернули баннеры и плакаты с лозунгами: «Покончить с санкциями против России», «Мир с Россией вместо 3-й мировой войны», «Германия – вон из НАТО, НАТО – вон из Германии», «Крым – российский», «НАТО – руки прочь от России», «Бундесвер – вон из Балтики», «Американские войска – вон из Германии» и т.п.

«Было много разговоров о так называемой «аннексии Крыма», мне кажется, это не так, российский президент не позволил силам НАТО взять вверх, и это было правильно. Путин не несёт ответственность за напряжённость на Украине, мне кажется, вместо того, чтобы противостоять России и поддерживать рост ультра-правого националистического движения, Украина могла воспользоваться шансом стать мостом между Европой и Россией, между двумя мировыми силами», – сказал «ПолитНавигатору» Генрих Бюхер – лидер движения «Берлин против войны».

Бюхер отмечает, что голос за отмену антироссийских санкций в Германии звучит недостаточно громко по причине раздробленности левых организаций. Как пояснил общественник, лозунги в поддержку нормализации отношений с Россией на шествии развернули представители непарламентских сил. В то время как имеющая фракцию в Бундестаге партия Die Linke, чьи представители периодически посещают Крым, могла бы поднимать вопрос отмены санкций более активно, сказал Бюхер.