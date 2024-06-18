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Россия справедливо объявила о своих правах на Крым, поскольку полуостров был ее составной частью с 1783-го года, когда США даже не имели своей Конституции.

Об этом в интервью телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил считающийся одним из лучших экономистов в мире Джеффри Сакс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сакс подчеркнул, что при этом, Запад всегда хотел лишить Россию флота в Черном море – вначале при помощи Британской империи, а теперь при помощи США/НАТО.

«Что сказала Россия – это то, что «Крым – наш». И так оно и будет. Я думаю, что это абсолютно не подлежит обсуждению. С 1783 года Крым был базой российского военно-морского флота на Черном море. В то время как американцы, наша страна, еще даже не имела Конституции, а у России уже был свой злой флот в Севастополе в 1783-м году. Теперь исторически, начиная с Британской империи, идея заключалась в том, чтобы вывести Россию из Черного моря, захватив Крым или окружив Россию и Черное море с помощью британской, а теперь уже американской военной мощи НАТО», – отметил Сакс.