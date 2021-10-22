Крым с тревогой ждёт «ковидные каникулы» – «сертификат» стоит пятёрку»

22.10.2021 22:44 (Мск), Симферополь, Максим Карпенко

С 25-го октября в Крыму ужесточаются карантинные меры по борьбе с коронавирусом. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», согласно указу главы республики Сергея Аксенова, для заселения в отели туристам нужно будет предъявить QR-код о вакцинации и отрицательный ПЦР-тест.

Кроме того, будет приостановлена работа всех офисов «Мои документы», ЗАГСы будут регистрировать браки только по предварительной записи, а на свадьбы разрешили приглашать не более 10-ти гостей. Также с 25-го октября попасть в кафе, рестораны, спортзалы, кинотеатры и другие общественные места можно будет только после предъявления QR-кода или справки о вакцинации. Аналогические меры введены и в Севастополе решением губернатора Михаила Развожаева.

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При этом, Крым, как и во время прошлого локдауна, стал одним из самых популярных направлений для внутреннего туризма среди россиян. Их не останавливают даже требования, объявленные местной властью, поскольку фейковый сертификат можно купить на «черном рынке», пишет в своем блоге крымский фотограф Александр Кирьяков.

«Туристы, которые едут в Крым на ковидные каникулы, сообщают – «сертификат» стоит пятёрку. И покупают, и едут», – отмечает Кирьяков.

Боятся наплыва туристов в Крым и медики – для них объявленные выходные могут стать еще более напряженным временем, чем будни.

«Мы немножко опасаемся, что так, как все российские выходные, по опыту прошлого года, когда ввели локдаун, все сразу ломанулись в Крым и замечательные публикации (были), писали, как здесь все здорово, какая природа, приезжайте. И в итоге для нас выходные обернулись еще большей нагрузкой, чем это было», – заявил в эфире телеканала «Миллет» директор крымского Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.

Он также оценил ситуацию с ковидом в Крыму как критическую:

«Не только по Крыму, но и в целом по стране я и все должностные лица республики и нашего государства оценивают ее как критическую. Вы видели вчера выступление президента и главы республики о том, что мы выходим на выходные, чтобы хоть как-то попытаться сбить этот пик распространения, эти темпы затормозить, потому что система здравоохранения не то, что на пределе – на пределе она два последних года, а то, что происходит сейчас, вообще за гранью разумного. Выходные, наверное, в таком формате, может быть, и не произведут какой-то ключевой, решающий перелом в борьбе с инфекцией, но, по крайней мере, эти мероприятия, которые сопутствуют этим выходным – это дополнительная вакцинация, эти меры однозначно окажут поддержку. Плюс распространение QR-кодов. Я даже сегодня находился по пунктам вакцинации проезжал, уже появились очереди. То есть, то, чего давно не было».