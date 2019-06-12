Крым сдала украинская армия – признание Ляшко

12.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинские военнослужащие, отказавшиеся открывать огонь в 2014 году, стали виновниками того, что Крым стал российским.

Об этом в эфире интернет-канала «Vласть vs Vлащенко» заявил лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он раскритиковал бывшего командира военного аэродрома «Бельбек» под Севастополем Юлия Мамчура, который со знаменем в руках под крики «С нами Америка» покинул свою часть, а не поднял в воздух самолеты и не начал бомбардировки.

«Кто сдал Крым? Украинская армия, которая стояла в Крыму. 70% из них были местные, они придали. Я был свидетелем лично, как Турчинов отдавал приказы стрелять, когда захватывают воинские части», – сказал депутат.

Он полагает, что Крым Украина потеряла по двум причинам.

«Первая – прямая российская агрессия, второе – небоеспособные украинские воинские части, которые стояли в Крыму. Мамчура вспомните, героя, выходил с флагом из Крыма. В чем героизм? Сдал бригаду авиационную вместо того, чтобы бомбить и стрелять захватчиков, которые приехали захватывать, они открыли ворота и он, герой, идет с флагом. Когда нам лепят этих Мамчуров-героев, они сдали Крым. Потому что имели авиационную бригаду – почему не бомбили те корабли, которые шли с десантом российским», – заявил Ляшко.