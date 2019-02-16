16.02.2019, Симферополь, Владимир Гладков

Одним из аргументов Москвы, отказавшейся в начале 1990-х поддержать население Крыма, требовавшее воссоединение с Россией, была надежда вернуть полуостров вместе «со всей Украиной».

Об этом в ходе видеомоста Симферополь-Москва рассказал крымский политолог Александр Форманчук, вспоминая свой разговор с ныне покойным посолом РФ на Украине Виктором Черномырдиным, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я этот вопрос напрямую задавал Черномырдину во время конференции в Ялте, он был тогда послом России в Украине. В перерыве мы курили, и я задал вопрос по поводу Мешкова (Юрий Мешков – в 1994-1995 гг. первый и единственный Президент Республики Крым – ред.), встречался ли он с ним…

Он мне прямо сказал, что «авантюрист ваш Мешков, мы ради Мешкова не собирались разменивать Крым на Украину, нам важнее была Украина в целом». Они надеялись, что Украина останется в их орбите влияния, Ельцин тогда на Крым смотрел по-другому», – рассказал политолог.

Ранее экс-президент Леонид Кучма заявлял, что российский президент Борис Ельцин помог Киеву подавить русскую Республику Крым в начале 1990-х, когда в Симферополе украинскими спецслужбами был свергнут выступавший за воссоединение с РФ президент Юрий Мешков, а затем силовым путём была отменена Конституция Крыма, за которую голосовали жители полуострова.

«Когда разбушевались крымские сепаратисты, я позвонил ему и сказал, что мы справимся с этим сами, если не вмешается Россия. Ельцин дал слово и сдержал его. Это было в 1994 году», – заявлял Кучма в интервью газете «Факты», отвечая на вопрос журналиста, какое событие стало для бывшего украинского президента определяющим в отношениях с Ельциным.