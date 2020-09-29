Крым сдавала та же команда, что и шельф Змеиного – Лукаш

29.09.2020, Киев, Игорь Петров

Украина теряет территории после каждого Майдана, и сейчас уже все забыли, что после «Оранжевой революции» 2004 года был потерян шельф острова Змеиный с нефтегазовыми залежами, причем к его потере причастны те же люди, которые в 2014 году сдали Крым.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При Зеленском – ни преступления на Майдане, ни ситуация на Донбассе, ни правда о Крыме сказаны не будут. Мы не узнаем ничего. Он и его команда – адепты этих мифов. И заявление Жвании, что у «зеленых человечков» были соучастники – Турчинов, Яценюк и остальные – смерти подобно для Зеленского. Потому что любой спросит – а почему не расследовано, что там было на самом деле?

Расследования не будет, потому что тогда придется признать, что каждый Майдан забирал у Украины часть территорий. Результатом Оранжевого майдана стала потеря шельфа о. Змеиный размером 10 тыс кв. км. Крым – 27 тыс. кв. км, т.е. Украина потеряла тогда территорию, сравнимую с половиной Крыма, с невероятным количеством нефти и газа.

По моей оценке, эта территория была сдана тем же Турчиновым, Порошенко, той же командой и Ющенко. Сдана как плата за лояльность Запада к сомнительному с правовой точки зрения президентству Ющенко. Мы потеряли шельф острова Змеиный, и сдавала та же команда, что и сдавала Крым. Сейчас об этом говорить не модно. И никто не расследует, все забыли», – заметила юрист.

По ее словам, обострение ситуации в Нагорном Карабахе должно заставить украинскую власть задуматься над тем, оправдана ли политика замораживания конфликта на Донбассе.

«Конфликт будет тлеть. А сегодняшние события в Карабахе, о котором 30 лет почти не слышали, говорит о том, что Украине надо посмотреть в зеркало, что замороженных конфликтов не бывает. Когда они замороженные, они вспыхивают с такой силой, как вспыхнули сегодня. И гибнут люди. Казалось бы, сейчас этот конфликт должен у руководства страны породить ряд мыслей – а нормальна ли политика расчеловечивания своего врага, постоянного информационного и политического унижения своего оппонента, постоянного навязывания собственных ценностей и постоянной попытки что-то заморозить и ничего не решить», – резюмировала Лукаш.