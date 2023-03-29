Крым шокирован аварией на железнодорожном переезде – таксист в спешке угробил мать и двух дочерей

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В легковом автомобиле, который накануне поздно вечером попал под движущийся поезд в Джанкойском районе Крыма, погибли мать и две ее дочери 13 и 18 лет. Они вызвали такси, чтобы доехать из села Вольное в Джанкой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За рулем «Skoda Oktavia» находился 59-летний житель Армянска. Он взял заказ через мобильное приложение одной из служб такси. На железнодорожном переезде уже горел красный сигнал светофора, когда водитель решил прибавить газ и проскочить перед составом. От удара таксист и женщина с дочками погибли на месте.

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«Следствие располагает информацией о неоднократных происшествиях на данном переезд, в связи с чем будет изучена статистика с травмированием граждан и дана оценка действиям уполномоченных служб по обеспечению безопасности на данной территории», — сообщили в СК.

По факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работала группа следователей, проведя осмотр территории и допрос свидетелей и очевидцев, а также машиниста и работников поезда, который шел по маршруту «Севастополь – Санкт-Петербург».

В настоящее время все поезда следуют по маршруту без опозданий.