Крым шокирован историей гибели студентки на морской прогулке с бизнесменом

09.10.2020, Севастополь, Максим Карпенко

В Севастополе расследуется уголовное дело по факту исчезновения 20-летней студентки Лилии Бирулиной, которая 29-го сентября вышла в море на катере вместе с 43-летним спутником, бизнесменом Петром Шапиро, и пропала во время купания.

Как сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета по Крыму и Севастополю, мужчина задержан и находится в качестве подозреваемого, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Следствие установило, что после обеда 29-го сентября этого года девушка со спутником вышла в море из бухты Круглая. Во время купания она исчезла, но Шапиро не предпринял попытки к спасению девушки. Это подозреваемый рассказал при проверке на полиграфе. При этом, во время первого допроса Шапиро заявлял, что катер попал в шторм, и он добирался до берега вплавь, а девушка утонула на его глазах.

«Исходя из сведений, полученных от мужчины, студентка пропала во время купания. Спутник пропавшей студентки был задержан в качестве подозреваемого. В настоящее время от него получены признательные показания. В ходе проведения следственных и оперативных мероприятий, исследования на полиграфе, изучения средств объективного контроля, в том числе и оборудования самого судна, были полученны сведения о том, что в отношении девушки не было совершено насильственное преступление криминального характера. В то же время установлено, что в результате нарушения норм и правил судовождения капитаном судна сложились такие обстоятельства, при которых терпящей бедствие в воде девушке им не была оказана своевременная помощь, не были приняты меры к ее спасению», – говорится в сообщении.

До сегодняшнего момента тело студентки так и не было найдено, а район поисков расширился.

О Петре Шапиро известно, что он – московский бизнесмен, глава сети частных пансионатов для пожилых людей «Забота». В базе Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) Шапиро числится руководителем двух организаций, а также учредителем 19 частных пансионатов.