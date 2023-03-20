Крым шокирован выходкой подростков, осквернивших флаг России

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В Алуште четверо подростков надругались над российским флагом, сняли свои действия на видео и разместили в Сети.

Причем, преступное действие было совершено еще год назад, однако опубликовала ролик одна из участниц 17 марта 2023 года – специально накануне отмечаемой даты годовщины референдума по воссоединению Крыма с Россией.

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С какой целью спустя год одна из школьниц решила опубликовать видео не уточняется, но сразу после этого ролик попал на канал «Крымский СМЕРШ», где за считаные часы удалось установить личности подростков, а их самих вызвали в полицию вместе с родителями.

Как водится, после беседы с полицейскими 9-классники раскаялись в своем проступке, объяснили его глупостью и заверили, что подобное не повторится, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Но, поскольку надругательство над государственными символами является уголовно наказуемым деянием, вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

За надругательство над государственным флагом предусмотрено ограничение свободы на срок до одного года, либо принудительные работ на тот же срок.

Публицист Александр Горный считает, что осквернившие флаг России подростки подверглись чьему-то преступному влиянию – и это следует выяснить.

«История с осквернением российского флага мерзкая, моя первая реакция была одна, этих малолетних негодяев по всей строгости жизни, и прокатить в клетке, а потом туалеты в госпиталях чистить. Но!!!! Мне захотелось прежде с ними поговорить и понять их мотивацию, причины такого поведения и отношения к нашему флагу. Что за этими стоит или кто? Давайте смотреть глубже, что и почему такое стало возможно. Нам, как обществу, надо понять, откуда растут ноги, чтобы уберечь детей от такого… уверен чьего-то влияния. Сможем ли мы их простить? Нет, но необходимо приложить все силы, чтобы дать им осознанно раскаяться и искупить вину…. А в это время наши ребята на передовой защищают Россию, помолимся за них, что бы возвращались домой живые и здоровые», – комментирует Горный.