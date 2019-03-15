Крым совершил колоссальный рывок

15.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Крым за пять лет нахождения в составе Российской Федерации по уровню жизни обогнал многие российские регионы.

Об этом, выступая с трибуны Государственного Совета Крыма, заявил спикер Госдумы РФ Владислав Володин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Глава российского парламента подчеркнул, что республика в ближайшем будущем станет равноправным партнером в экономике для всей РФ.

«Правильным было бы сказать – валовый региональный продукт в 2018 году составил 217 200 рублей на душу населения. Это 40-е место в России. Напомню, что пять лет назад республика была на предпоследнем месте по этому показателю. Посмотрите, какое движение, если говорить правильно, рывок в развитии экономики совершил Крым.

Кстати, Крым опережает в развитии по внутреннему валовому продукту на душу населения Севастополь. Это необходимо также отметить. Это заслуга руководства Крыма, Госсовета, тех, кто работает в экономике и, безусловно, это очень хороший показатель. Для сравнения, в 2013 году эта цифра составляла всего лишь 92 400 рублей по итогам 13-го года. Индекс промышленного производства с 2014 года по 2018-й год вырос на 79,8%. За этот же период по всей стране рост индекса промышленного производства – 6,5%.

Это говорит о том, что экономика Крыма, промышленное производство семимильными шагами догоняет экономику России с тем, чтобы стать одни из полноправных партнеров в экономике и дальше уже, чтобы мы двигались вместе… Объем инвестиций на душу населения вырос по сравнению с 2015 годом в 4,3 раза – с 25 до 107,6 тысяч рублей на человека. Это огромные инвестиции. В рейтинге регионов по качеству жизни республика, по итогам прошлого года поднялась с 76-го места, которое занимала в 2015 году, на 52-е место», – заявил Володин.