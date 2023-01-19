«Крым, спишь?» – на Украину идут дальнобойные американские ракеты

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Уже завтра Соединенные Штаты намерены объявить о новом крупном пакете вооружений для Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает издание Politico, ссылаясь на официальные источники в США.

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Новый транш будет включать в себя дополнительную артиллерию, боеприпасы и бронетехнику, но в нем не будет американских танков M1 «Абрамс».

«По словам источников, в настоящее время администрация Байдена не планирует отправлять «Абрамс», 60-тонный основной боевой танк армии», – отмечается в статье.

Как объяснил один из собеседников, это нежелание вызвано проблемами с логистикой и техническим обслуживанием танков, а не опасениями, что их передача может привести к эскалации конфликта.

«Пакет, вероятно, будет включать в себя несколько Strykers, восьмиколесную боевую бронированную машину, построенную General Dynamics Land Systems, а также бомбы малого диаметра наземного базирования, которые имеют дальность действия около 100 миль, сказали двое из источников», – информирует Politico.

При этом уточняется, что пакет не будет включать в себя армейский тактический ракетный комплекс ATACM дальностью до 190 миль, «который, по словам двух источников, может достичь глубокого тыла российских войск в Крыму или Донбассе».

Впрочем, планируемые к поставке ракеты GLSDB бьют на 100 миль, то есть на 160 километров.

Украинский военно-аналитический телеграм-канал Deep state обращает внимание, что эти ракеты добивают до российского Крыма, в частности до Джанкоя, с контролируемой украинскими силами территории.

«Крым, спишь?», – угрожающе интересуются в антироссийском пропагандистском паблике «Труха».