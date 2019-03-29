Крым стал историческим прецедентом, который сработает еще не раз

29.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Возвращение Крыма в состав России – не какая-то мифическая «аннексия», а воссоединение территории и народа, которые были отколоты от исторической родины.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Существует, может быть, не зафиксированное в официальных документах как юридическое, правило, право на ирреденту, воссоединение. На мой взгляд, воссоединение Крыма с Россией – это как раз очень яркая демонстрация, реализация этого естественного права. Ирредента – это не аннексия, не присоединение чужих земель с чужим населением. Это как раз воссоединение разорванных частей некогда единого целого.

Я думаю, что русский народ имеет право на эту ирреденту, и крымский инцидент является как раз прецедентом, который позволяет уже опираться на него как на осуществлённое действие для, возможно, дальнейших каких-либо исторических событий, которые, может быть, произойдут – мирно или не совсем, мы этого не знаем», – подчеркнул Безпалько.

Также он отметил необходимость пересмотра миграционного законодательства в России, дабы вернуть русских на историческую родину, пополнить человеческий ресурс, получить ценные кадры и заселить отдалённые территории страны.

«Я думаю, что здесь следует сосредоточиться на репатриации, то есть на возвращении тех людей в Россию, которые себя ассоциируют с нашей страной, увязывают будущее своё собственное и своих детей с этой страной, хотят здесь жить, в неё вкладываться и которые представляют из себя ценный человеческий ресурс», – резюмировал эксперт.