Крым становится символом единства и консолидации – Александра Азарова

06.09.2019, Симферополь, Юрий Городецкий

Проведение Национального молодёжного патриотического конкурса «Моя гордость – Россия!», анонсированного региональным Министерством экологии и природных ресурсов Крыма, станет своевременным и полезным мероприятием. Конкурс проводится в поддержку реализации Основ государственной молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025 года и в рамках Плана основных мероприятий на 2018-2020 годы в рамках Десятилетия детства, утверждённых правительством Российской Федерации.

Об этом рассказала координатор молодёжных инициатив Фонда развития современной дипломатии Александра Азарова.

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По мнению эксперта, в этом мероприятии много положительных аспектов. Конкурс охватывает довольно большую аудиторию: дети от 8 лет и молодёжь до 35 лет. Само мероприятие проводится при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Федеральной службы войск национальной гвардии, Федерального агентства по делам национальностей, фонда «Русский мир» и проектного офиса Министерства культуры РФ. В качестве участников приглашаются представители различных российских регионов.

Поскольку именно в этом регионе проходят подобные мероприятия, значение Крыма в политической идентичности современной России сложно переоценить. Но, кроме того, Крым может стать прекрасным символом единства и консолидации. Причём, не только в внутрироссийском значении этого слова.

«Прекрасно, что такой масштабный проект проходит именно в Крыму. Для нашей идентичности Крым всегда занимал особое, если не сказать, уникальное место. И именно на гостеприимной земле Крыма – малой родине русских, украинцев и крымских татар – наша молодёжь должна увидеть горизонты благополучного и стабильного будущего XXI века. Эта земля с древней историей и культурой занимает уникальное место в идентичности многих населяющих её народов», – сказала Азарова.

По её мнению, независимо от политических и иных убеждений, на форуме было бы очень правильным присутствие украинской молодёжи – она вправе иметь возможность в доброжелательной и открытой атмосфере познакомиться и поближе пообщаться со своими сверстниками. Это то, что будет способствовать пониманию и принятию между нашими народами.

Александра Азарова.

«Украинская молодёжь вне всякой политической и медийной привязки должна иметь возможность пообщаться со своими российскими сверстниками в Крыму. Мы должны понимать, что полуостров является не только русским и крымско-татарским культурным достоянием. Но Крым ещё и очень важная часть украинской идентичности. Это место встречи братских народов, где мы можем говорить на понятном и близком нам всем языке – на языке дружбы и понимания», – полагает эксперт.

В рамках таких мероприятий между молодыми людьми и молодёжными организациями часто завязываются прекрасные неформальные контакты и связи. И уже после фестиваля молодые люди самим фактом своего общения создают по обе стороны границы прекрасную почву для народной дипломатии. Таким образом, то, что разделяет политика, объединяет культура и энтузиазм молодёжи, подчёркивает координатор.

«Энтузиазм и бешеная энергетика молодых людей способны преодолеть любые границы и преграды, решить почти любые конфликты. Мы должны дать шанс украинским и российским молодым людям сделать шаг вперёд в гуманитарном измерении отношений между нашими странами. То, что Украина – не что-то отдалённое от России, ровно, как и Россия от Украины, лучше всего можно понять в Крыму», – уверена Азарова.

Эксперт выступила с инициативой пригласить структуры народной дипломатии в качестве партнёров конкурса. По её мнению, кроме культурной повестки в рамках конкурса должна присутствовать и межнациональная тематика. Например, очень интересно будет услышать, как видят молодые люди шаги, направленные на улучшение отношений России и Украины.

«Я считаю, что в рамках конкурса должны присутствовать представители молодёжных структур народной дипломатии из Украины и России. Вместе, сообща, забыв о большой политике и не взирая на кризисы, мы могли бы понять, что нужно сделать не только для настоящего, но и для будущего братских отношений российского и украинского народов», – резюмировала Азарова.