Крым страдает от экспансии английской «мовы»

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Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов объяснил свое предложение уменьшить количество часов преподавания английского языка в школах.

Действующая программа приравнивает иностранный и русский язык, обязывая преподавателей вести урок на языке предмета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сегодня Константинов озвучил свое мнение по поводу выхода России из Болонской системы на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Он вновь повторил о «цивилизационном разломе», который определяет дальнейшее развитие по своему пути без оглядки на зарубежные институты и системы, дискредитирующие иной подход.

Там же Константинов зачитал письмо преподавателя английского языка одной из школ Симферопольского района, в котором речь идет о выстроенной методике преподавания для всех российских детей будто они являются носителями языка и ежедневно сталкиваются с ним в быту.

«Учебник выглядит так, как будто он обучает не иностранному английскому языку, а родному английскому языку. То есть язык не адаптирован под детей, которые не знают языка, а явно рассчитан на англоязычного ребенка, подростка. Это хорошо видно учителям. Другими словами, учебник не адаптирует ни культурную, ни языковую составляющую под российского ребенка. Ребенок как бы догоняет процесс обучения, который, судя по заданиям, рассчитывает, что ребенок и дома, и в магазинах, и на улицах говорит на английском языке. При этом рекомендации проведения урока жестко указывают — говорить учитель должен только на английском языке», – констатирует преподаватель.

Экзамен по английскому языку на порядок сложнее, чем экзамен по русскому, содержит в себе и личное письмо, и сочинение, и четыре вида тестовых заданий. Такой подход к изучению английского сравним с англоязычной страной, или колонией Великобритании. Ученикам насаждается чувство неполноценности от незнания английского.

«Сейчас, когда мы говорим о Великом Русском Слове и о Великой Русской культуре, нельзя молчать о том, что английская культура захватывает нас и наших детей изнутри самой школы», – подчеркивает учитель.

«Вот такое экспертное суждение с самой передовой образовательного процесса. Очень важно, что люди понимают, что сегодня нам нужно кардинально изменить систему образования в стране, в том числе и в отношении изучения иностранных языков», – указал Константинов.